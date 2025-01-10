Общество 10.01.2025 в 14:43

В Бурятии символом работающего человека стала одинокая женщина-торговка

Регистрируемая безработица в республике находится на уровне 0,3 процента
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии символом работающего человека стала одинокая женщина-торговка
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии проживает 971 тысяч человек. Из них 20 процентов – это дети. Примерно столько же приходится на пенсионеров. 58 процентов населения пребывают в трудоспособном возрасте.

«Если посмотреть по портрету трудоспособного жителя, то это 39 лет, одинокая женщина, закончившая колледж, имеющая и воспитывающая одного ребенка, в основном, она ведет трудовую деятельность в сфере торговли. Если посмотреть по структуре населения, то женщин у нас 54 процента», - сообщила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова.

По информации за 11 месяцев 2024 года, в Бурятии уровень регистрируемой безработицы (число официально зарегистрированных безработных к общему количеству рабочей силы) составил 0,3 процента. При этом общий уровень безработицы составил 5,3 процента – этот показатель был определен методом опросов. Общий уровень оказался гораздо выше среднероссийского.

Не всех трудоспособных граждан можно включить в численность реальной рабочей силы (раньше ее обозначали термином «экономически активное население»). В Бурятии это 429 тыс. человек.
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