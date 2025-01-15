Общество 15.01.2025 в 09:00

Штрафы за сбор персональных данных

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Штрафы за сбор персональных данных
Pixabay

Вопрос: «Что грозит за незаконный сбор персональных данных?»

За незаконный сбор персональных данных россиян и использование личной информации теперь будут наказывать строже. Президент России Владимир Путин подписал законы о внесении изменений в Административный и Уголовный кодексы. Они вступили в силу 11 декабря.

Крупные штрафы или лишение свободы назначат за:

- обработку персональных данных, которая не предусмотрена законодательством или не соответствует целям их сбора;

- незаконную передачу персональных данных;

- несвоевременное уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных или об их утечке, а также отсутствие такого уведомления;

- незаконную передачу персональных данных специальных категорий, в том числе сведений о состоянии здоровья;

- использование или передачу незаконно полученной личной информации.

Размер штрафов зависит от разных аспектов:

- кто нарушитель — физическое, юридическое или должностное лицо;

- есть ли среди раскрытых данных информация о несовершеннолетних;

- насколько масштабной была утечка;

- были ли корыстные цели

Например, за использование и передачу незаконно полученной личной информации грозит наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей или четырёх лет лишения свободы, также могут быть назначены принудительные работы на тот же срок.

А если нарушение связано с передачей данных за границу, накажут лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом на сумму до 2 млн рублей.

На компанию, которая допустила утечку, могут наложить оборотный штраф — до 3% совокупной выручки.

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