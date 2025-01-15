В Бурятии участники спецоперации будут получать медицинскую помощь вне очереди

В Бурятии утвержден алгоритм работы медицинских учреждений, в соответствии с которым ветераны боевых действий – участники спецоперации будут проходить диспансеризацию за один день во внеочередном порядке.– Согласно этому алгоритму, филиал государственного фонда «Защитники Отечества» предоставляет списки ветеранов СВО, уволенных с военной службы и подлежащих диспансеризации. Медицинские организации составили план-график проведения диспансеризации, определили даты проведения диспансеризации в «якорной» медицинской организации, – сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.В перечень «якорных» медицинских организаций включены все городские поликлиники и крупные центральные районные больницы.– В согласованную дату участник СВО на транспорте медицинской организации доставляется в «якорную» поликлинику для прохождения диспансеризации в течение одного дня во внеочередном порядке. После он едет обратно по месту жительства так же на транспорте медицинской организации, – добавила Евгения Лудупова.Напомним, 2025 год объявлен президентом России Годом Защитника Отечества. С учётом этого федеральная Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов дополнена отдельным разделом, который посвящен оказанию медицинской помощи демобилизованным участникам СВО. Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова отметила, что для этого предусмотрен проактивный порядок оказания им первичной медико-санитарной помощи, особенности проведения их диспансеризации с расширением перечня специалистов, которые будут в нее вовлечены.– Это важно особенно для тех участников спецоперации, которые приходят в гражданскую сеть после полученных ранений и травм. Также если участник спецоперации нуждается в постоянном динамическом наблюдении со стороны медицинских работников и проживает в отдаленном населенном пункте, то программой предусмотрено, что такое динамическое наблюдение может быть организовано ему с использованием телемедицинских технологий. Специализированную, в том числе, высокотехнологичную медицинскую помощь, медицинскую реабилитацию участники СВО будут получать во внеочередном порядке, – подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.По поручению президента России медицинская помощь участникам СВО будет и впредь предоставляться во внеочередном порядке. В связи с этим взаимодействие медицинских организаций и государственного фонда «Защитники Отечества» усилится.