Общество 15.01.2025 в 14:52

В Кижингинском дацане сделали ремонт при поддержке компании «Озерное»

Теперь там стало теплее и комфортнее
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Кижингинском дацане сделали ремонт при поддержке компании «Озерное»
В жилом комплексе для лам и прихожан Кижингинского дацана «Дэчен Даши Лхунболин» провели ремонт. Теперь в помещениях стало гораздо теплее и комфортнее.

На средства компании «Озерное» в 2024 году провели работы, в том числе по обшивке жилого комплекса.

«Дом для наших лам и гостей был построен ещё в 90-е годы и давно нуждался в ремонте. Выражаем благодарность компании «Озерное» за помощь, теперь созданы комфортные условия для проживания. Ждём прихожан в гости», - сказал Базар-лама.


Кижингинский дацан «Дэчен Даши Лхунболин» был основан в 1758 году. В 1937 году был разрушен до основания. Возрождение дацана началось в 1989 году.

Фото: предоставлено компанией «Озерное»

Теги
Озерное дацан

Все новости

Мальчик плакал: «Хочу кушать»
15.01.2025 в 16:02
Жителей Бурятии возмутили порванные флаги
15.01.2025 в 15:10
В Кижингинском дацане сделали ремонт при поддержке компании «Озерное»
15.01.2025 в 14:52
В Госдуме планируют уровнять в правах бойцов в Курской области с участниками СВО
15.01.2025 в 14:44
В Бурятии в феврале пройдут XVII Республиканские зимние сельские спортивные игры
15.01.2025 в 14:30
Мэрия: эта зима для Улан-Удэ стала аномально тёплой и снежной
15.01.2025 в 14:14
Первенцам Бурятии за пять лет перечислено свыше 460 млн рублей
15.01.2025 в 14:06
В Бурятии матери вернут воюющего на СВО сына
15.01.2025 в 13:38
В Бурятии за последние сутки ликвидировали шесть пожаров
15.01.2025 в 13:10
В Бурятии простились с бойцом, погибшим на СВО
15.01.2025 в 12:46
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 января

Читайте также
Жителей Бурятии возмутили порванные флаги
Они висят над одним из административных зданий
15.01.2025 в 15:10
В Госдуме планируют уровнять в правах бойцов в Курской области с участниками СВО
Это случился уже на одном из ближайших заседаний парламента
15.01.2025 в 14:44
Мэрия: эта зима для Улан-Удэ стала аномально тёплой и снежной
На дороги уже высыпали больше песка, чем за всю прошлую зиму
15.01.2025 в 14:14
Первенцам Бурятии за пять лет перечислено свыше 460 млн рублей
Единовременную выплату дают сразу же после рождения первого ребенка
15.01.2025 в 14:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru