В Кижингинском дацане сделали ремонт при поддержке компании «Озерное»

«Дом для наших лам и гостей был построен ещё в 90-е годы и давно нуждался в ремонте. Выражаем благодарность компании «Озерное» за помощь, теперь созданы комфортные условия для проживания. Ждём прихожан в гости», - сказал Базар-лама.











Фото: предоставлено компанией «Озерное»

В жилом комплексе для лам и прихожан Кижингинского дацана «Дэчен Даши Лхунболин» провели ремонт. Теперь в помещениях стало гораздо теплее и комфортнее.На средства компании «Озерное» в 2024 году провели работы, в том числе по обшивке жилого комплекса.Кижингинский дацан «Дэчен Даши Лхунболин» был основан в 1758 году. В 1937 году был разрушен до основания. Возрождение дацана началось в 1989 году.