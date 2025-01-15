Общество 15.01.2025 в 16:41
В Бурятии только каждый пятый курсант автошкол сдает вождение с первого раза
По теории показатель лучше, но он не дотягивает и до 50%
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники МРЭО ГИБДД встретились с представителями автошкол. На повестке стояли вопросы повышения качества обучения кандидатов в водители.
Как сообщили в МВД Бурятии, в ходе встречи представители Госавтоинспекции рассказали о состоянии аварийности в республике и Улан-Удэ, в том числе о статистике ДТП с участием начинающих водителей со стажем менее 2 лет.
«Зарегистрировано 105 таких аварий и в половине из них установлена вина новичков за рулем», - отметили полицейские.
Были рассмотрены вопросы о наиболее распространенных ошибках и нарушениях ПДД, совершаемых неопытными автомобилистами. В их числе нарушения, связанные с несоответствием скорости конкретным условиям движения, нарушения расположения транспортных средств на проезжей части, несоблюдением очередности проезда и нарушения правил проезда пешеходных переходов.
Сотрудники ГИБДД призвали представителей автошкол уделить дополнительное внимание этим темам во время обучения курсантов и более подробно рассматривать с ними ошибки начинающих водителей. Также участникам встречи представили анализ результатов сдачи экзаменов кандидатами в водители с первого раза.
«Среднестатистический процент по региону сдачи теоретического экзамена составляет 43,4%, а практического этапа - 20,3%. Это свидетельствует о необходимости повышения качества обучения непосредственно в условиях реальной улично-дорожной сети», - отметили сотрудники Госавтоинспекции.
Как отметили в МВД, всего в Улан-Удэ сейчас работают 34 автошколы.
Как сообщили в МВД Бурятии, в ходе встречи представители Госавтоинспекции рассказали о состоянии аварийности в республике и Улан-Удэ, в том числе о статистике ДТП с участием начинающих водителей со стажем менее 2 лет.
«Зарегистрировано 105 таких аварий и в половине из них установлена вина новичков за рулем», - отметили полицейские.
Были рассмотрены вопросы о наиболее распространенных ошибках и нарушениях ПДД, совершаемых неопытными автомобилистами. В их числе нарушения, связанные с несоответствием скорости конкретным условиям движения, нарушения расположения транспортных средств на проезжей части, несоблюдением очередности проезда и нарушения правил проезда пешеходных переходов.
Сотрудники ГИБДД призвали представителей автошкол уделить дополнительное внимание этим темам во время обучения курсантов и более подробно рассматривать с ними ошибки начинающих водителей. Также участникам встречи представили анализ результатов сдачи экзаменов кандидатами в водители с первого раза.
«Среднестатистический процент по региону сдачи теоретического экзамена составляет 43,4%, а практического этапа - 20,3%. Это свидетельствует о необходимости повышения качества обучения непосредственно в условиях реальной улично-дорожной сети», - отметили сотрудники Госавтоинспекции.
Как отметили в МВД, всего в Улан-Удэ сейчас работают 34 автошколы.
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