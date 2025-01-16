Общество 16.01.2025 в 18:01

С 1 января в России поменялись правила для ухаживающих за инвалидами

Теперь им не будут начисляться ежемесячные выплаты
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Текст: Служба информации "Номер один"
С 1 января в России поменялись правила для ухаживающих за инвалидами

С 1 января 2025 года в России поменялись правила для ухаживающих за инвалидами. 

Период ухода за людьми с инвалидностью I группы или лицами старше 80 лет по-прежнему будет учитываться в страховой стаж трудоспособным гражданам - 1,8 ИПК за полный год.

- С 1 января 2025 г. трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами I группы (за исключением инвалидов с детства I группы) или лицами старше 80 лет, не будут осуществляться ежемесячные выплаты. Они будут автоматически назначены фондом в виде надбавки к пенсии инвалидам I группы (за исключением инвалидов с детства I группы) и лицам старше 80 лет, - рассказали в Социальном фонде Бурятии.

Периоды ухода за инвалидом I группы или за лицом старше 80 лет трудоспособными лицами (которым в 2024 году производились ежемесячные выплаты в связи с уходом), будут установлены Социальным фондом Бурятии и учтены в индивидуальных лицевых счетах трудоспособных граждан без необходимости обращения таких граждан в фонд.

- Если период ухода начнется с 1 января 2025 года, то для его учета на индивидуальном лицевом счету трудоспособному лицу нужно подать соответствующее заявление в региональное отделение Социального фонда России, - добавили в фонде.

Если ухаживающий и получатель ухода проживают отдельно, потребуется письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя.

Это подтверждение должно содержать информацию о том, что за ним в действительности осуществлялся уход и его периоде. В случаях, когда получить письменное подтверждение невозможно (например, из-за смерти или состояния здоровья получателя), соответствующее письменное подтверждение могут предоставить члены семьи. Фактические обстоятельства осуществления ухода могут быть подтверждены актом обследования, проведенного территориальным органом СФР.

По вопросам пенсионного и социального страхования можно обратиться по номеру единого контакт-центра: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, работает круглосуточно без выходных).


Фото: Номер один

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