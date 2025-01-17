Жители Бурятии пойдут под суд за незаконную рыбалку

В Бурятии транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном вылове омуля. Вместе с товарищем житель поселка Нижнеангарск выловил более 200 хвостов разной рыбы на сумму свыше 700 тыс. рублей.

Байкальская транспортная прокуратура обвинила их в незаконной добыче водных биологических ресурсов в особо крупном размере.

- В сентябре 2024 года обвиняемые, используя лодку с подвесным мотором и рыболовные сети, в запретный нерестовый период незаконно добыли в акватории озера Байкал 98 особей омуля. Размер причиненного ущерба превысил 700 тыс. рублей. Заявлен иск о взыскании с обвиняемых суммы причиненного ущерба, - рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Северобайкальский городской суд Республики Бурятия.

Фото: Росгвардия Бурятии