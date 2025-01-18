В Бурятии фейки испортили праздник

В декабре спрос на салюты, фейерверки и петарды упал, по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года, до 30%. Об этом свидетельствуют предварительные данные оптовых продавцов пиротехники Бурятии. Аналитики отмечают, что столь сильное падание в регионе было связано с массовым распространением в социальных сетях и домовых чатах фейков. Мол, якобы поставляемая из-за рубежа пиротехника начиняется украинскими диверсантами взрывными устройствами. Однако случаев «взрывов» за новогодние праздники в стране не зафиксировано.Еще в конце осени улан-удэнцы начали активно пересылать друг другу в социальных сетях ролик некого человека в белой рубашке, который предостерегал людей от покупки новогодних фейерверков по причине того, что под видом пиротехнических изделий в страну могут якобы завозиться взрывные устройства.– Просьба просмотреть до конца, очень серьезная информация, по возможности разошлите своим друзьям, знакомым, – подписано видео.Многие усомнились в его достоверности, в основном потому, что не распознали в авторе губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Последний ввел в регионе временный запрет на продажу салютов и бенгальских свечей, мотивируя это атаками беспилотников с приграничной полосы. Между тем слова чиновника тут же опровергли соседи. Так, белгородский губернатор Вячеслав Гладков на местном телевидении опроверг данные о сверхмощных петардах, которые сторона противника якобы завезла в регион. Оперативный же штаб Краснодарского края назвал фейковой информацию о продаже взрывчатки под видом пиротехники.В Иркутской области и Забкрае подобные фейки также распространялись с молниеносной скоростью по мессенджерам и домовым чатам. Однако население там не поверило откровенному бреду.– Довольно сложно технически осуществить задуманное при наличии опасной зоны третьего класса в радиусе 30 метров при запуске фейерверков, которая гарантирует безопасность для запускающего фейерверк. Тем более что российская пиротехника производится на российских заводах, а не на украинских. А китайская пиротехника к нам завозится крупными импортерами через Уссурийск, а не через Украину. Поэтому представить, что некие диверсанты проберутся на китайские заводы и чего-то там положат, глупо, – сообщил «Номер один» один из руководителей иркутской компании, член российской пиротехнической ассоциации.Стоит упомянуть, что больше проблем в Бурятии доставили не мифические «украинские» взрывчатые вещества в китайской пиротехнике, а глупость пользователей и употребление алкогольных веществ.2 января 2025 года один из улан-удэнцев, крепко приняв на грудь, установил батарею салютов в паре метров от своего дома и запустил фейерверк. Естественно, не соблюдая безопасное расстояние. Радость оказалось недолгой – салют полетел не в небо, а под крышу его дома. В итоге у незадачливого гражданина сгорела кровля жилища и пристрой по ул. Амагаева.– К счастью, обошлось без пострадавших, однако огнем поврежден пристрой и частично кровля дома, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.Между тем в России ежегодно сокращается количество пожаров и травм из-за неправильного использования пиротехники в период новогодних праздников. Об этом журналистам сообщили в департаменте информационной политики Министерства МЧС России. По предварительным данным, не стали исключением и нынешние праздники. Все-таки сознательность населения в России растет, и уже мало кто запускает те же римские свечи с рук, с балконов, как это было еще не так давно.Как отметили наблюдатели, так называемая «неорганизованная торговля» с лотков и багажников машин, нарушая все мыслимые противопожарные нормы, процветала в этом году как никогда. Даже несмотря на то, что накануне 2025 года специалисты МЧС по Бурятии распространили заявление, что розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения, согласно постановлению правительства РФ от 24 декабря 2009 года, разрешена исключительно в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках. Местах, обеспечивающих сохранность продукции.В МВД по РБ также отметили, что реализация пиротехнических изделий с нарушением требований постановления влечет за собой административную ответственность. Гражданам республики, ставшим свидетелями незаконной реализации пиротехнических изделий с багажников, необходимо было фиксировать фотографией или видео данные факты и сообщать по телефону 102/112.Напомним, что безопасность приобретенных бенгальских огней и батарей салютов могут гарантировать только в специализированных павильонах по продаже фейерверков. Несмотря на это, в Улан-Удэ в декабре продавцы возле торговых центров торговали батареями, римскими свечами и петардами прямо с машин.«Номер один» стал свидетелем того, как 31 декабря на выходе из крупного торгового центра на Сахьяновой, 9 (где расположены супермаркеты «Гранд Гиганд», «Хамид» и «Абсолют». – Прим. ред.), торговали пиротехникой сомнительные личности, расположив ее на капотах машин. При этом в случае ЧП вход в супермаркет мог быть перекрыт. Однако звонок в МВД на горячую линию не оказал эффекта.– На том конце провода сообщили, что они передали сигнал в ОВД по Октябрьскому району Улан-Удэ. Почти часовое ожидание не принесло результата: у стражей порядка, судя по всему, нашлись более важные дела. Причем «нелегалы» вели себя крайне агрессивно и продолжали торговать продукцией, ничего не боясь. Хотя машина едва ли не загораживала проход покупателей в торговый центр, – говорит наш корреспондент.Лишь обращение к главному администратору комплекса и предупреждение о том, что не запрещая нарушителям продавать пиротехнику возле эвакуационного выхода, он ставит посетителей центра в небезопасное положение, принесло быстрый результат. Администратор выскочил на улицу, незаметно махнул рукой торговцу, с которым, судя по всему, уже знаком, и последний без пререканий сразу же смотал удочки. Похоже, был некий «договорнячок».Падение продаж пиротехнической продукции в Бурятии объясняется не только фейками и массовым наплывом нелегальных торговцев. Высокая инфляция в республике на продукты питания отрицательно сказалась на торговле пиротехникой. Ведь салюты идут последней строкой в праздничном списке покупок к Новому году. Об этом сообщил улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов.- Если раньше салюты в городе запускали перерывами с 00:00 до 03:00 утра, то в этом году максимум до 01:00 ночи. В прошлом году я брал до десятка римских свечей, чтобы порадовать семью фейерверками. В этом году - лишь пять. А все потому, что подорожали продукты к новогоднему столу, – сетует общественник. – Ведь, например, если два года назад мандарины стоили около 100 рублей, то в этом - уже 250 рублей. Соответственно, многие люди вначале закупались к новогоднему столу, а затем уже на то, что оставалось, приобретали бенгальские огни и другие праздничные атрибуты.Общественник также отметил, что история с фейками об «опасной пиротехнике» довольно непринужденно объясняется психологическими проблемами в обществе.– Чем более глупой выглядела подаваемая в мессенджерах информация, тем охотнее в нее поверили. Люди в своей основной массе перестали мыслить критически, и это касается не только петард, но и постоянных обманов граждан мошенниками, которым также звонят по мессенджерам, – говорит он.Как отмечают аналитики, было несколько причин того, что жители Бурятии провели празднование Нового года «без огонька». Сказалось влияние СВО. Когда много мужчин, основных потребителей пиротехники, уехали из республики. Сказалась и солидарность с пострадавшими семьями, теми, чьи мужчины не вернулись домой с полей Украины. Еще один фактор – многократный рост числа рейсов в Таиланд из Иркутска и возобновление привычки бизнесменов и высокопоставленных чиновников ездить в путешествия на новогодние каникулы.Впрочем, эксперты убеждены, что кризис в продажах пиротехнической продукции носит временный характер. Ведь 2025 год это не только красивые цифры, но и определенная надежда в обществе о скором окончании и мирном урегулировании российско-украинского кризиса. А 9 Мая наша страна будет отмечать 80-летие Победы, и, судя по всему, власти проведут торжественные мероприятия, которые возобновят продажу салютов и фейерверков.