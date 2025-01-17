Общество 17.01.2025 в 17:05

299 детей-сирот в Бурятии получили бесплатное жилье

В 2024 году сумма финансирования на обеспечение жильем детей-сирот составила 671 млн. рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
299 детей-сирот в Бурятии получили бесплатное жилье

299 детей-сирот в Бурятии получили бесплатное жилье. В 2024 году сумма финансирования на обеспечение жильем детей-сирот составила 671 миллионов рублей, в том числе 292 млн. рублей – средства федеральной субсидии, 379 млн. рублей выделено дополнительно из республиканского бюджета.

Эти средства позволили улучшить жилищные условия 299 жителям региона этой категории. 

- В связи с принятием на федеральном уровне порядка выплаты жилищных сертификатов для детей-сирот субсидия была распределены следующим образом: минстроем Бурятии приобретено 40  жилых помещений, минсоцзащиты РБ - выдано и реализовано 66 сертификатов, в том числе для участника СВО, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

– 379 млн руб., дополнительно выделенные из республиканского бюджета, позволили обеспечить 119 человек сертификатами на жилье, в том числе участников СВО из числа детей-сирот. Еще 72 человека получили квартиры благодаря реализации инвестиционного проекта по строительству жилья для детей-сирот в двух муниципальных образованиях – Тарбагатйском и Мухоршибирском районах.

Напомним, проект инициирован в 2022 году главой Бурятии Алексеем Цыденовым на средства республиканского бюджета. Построены и введены в эксплуатацию два многоквартирных дома по 36 квартир в с. Тарбагатай и с. Мухоршибирь. Объем инвестиций из республиканского бюджета составил 221 млн. рублей.

– Итого в минувшем году предоставлены 114 жилых помещений, в т.ч. двум гражданам за счет высвобожденного жилья, 185 сертификатов, в т.ч. 89 участникам СВО. На 2025 год из бюджетов всех уровней выделено 505,6 млн. рублей, планируется обеспечить жильем 152 человека, в том числе 40 - жилыми помещениями, 112 – сертификатами на жилье, - добавила Татьяна Быкова.

Напомним, что с 2024 года дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, могут использовать сертификаты на покупку благоустроенного жилья в любом регионе или на полное погашение ипотечного кредита. Заявление на получение сертификата можно подать лично, обратившись в МФЦ, или дистанционно, в личном кабинете на портале Госуслуг.


Фото: Номер один


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