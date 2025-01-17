В Улан-Удэ решили подсветить ночные купания горожан

Сегодня, 17 января, сотрудники Горсвета принимают участие в обустройстве крещенской купели. Они проводят освещение подходов к купели и в установленных палатках для переодевания.

- Проводим работы по подсветке купели, чтобы ее посещение было для горожан максимально удобным. Будем устанавливать фонари и стойки, а значит в темное время суток все будет ярко освещено, - заверил электромонтер МБУ «Горсвет», Сергей Имеков.

Напомним, что обустраивать купель и готовить все необходимое для крещенских купаний сотрудники ГО ЧС начнут завтра, 18 января.

- После того как в 18 часов батюшка освятит воду, можно будет окунуться в прорубь. На месте проведения праздника будут установлены две купели и две палатки для переодевания – женская и мужская. На круглосуточное дежурство заступят медики, спасатели и сотрудники МЧС. Место встречи – участок возле кафе «Баран на корове» по улице Широких-Полянского, - рассказали в администрации Улан-Удэ.

Фото: МБУ Горсвет