Житель Бурятии лишился части пенсии из-за ошибки пристава

Житель Кабанского района Бурятии пожаловался в прокуратуру на действия судебного пристава, который необоснованно стал удерживать часть денег из его пенсии. По данному факту была проведена проверка.«Установлено, что в районном подразделении службы судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту с гражданина, имеющего ту же фамилию, имя и отчество. В связи с тем, что пристав неверно определил иные сведения о должнике, исполнительные действия совершались в отношении заявителя, и из его пенсии удерживалась часть денег», - рассказали в надзорном ведомстве.Для восстановления прав пенсионера прокуратура внесла руководителю УФССП по РБ представление. По результатам его рассмотрения пенсионеру вернули 16 тысяч рублей.