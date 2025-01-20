Общество 20.01.2025 в 15:23

Житель Бурятии лишился части пенсии из-за ошибки пристава

С сельчанина стали взыскивать долги по чужому кредиту
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии лишился части пенсии из-за ошибки пристава
Фото: архив «Номер один»
Житель Кабанского района Бурятии пожаловался в прокуратуру на действия судебного пристава, который необоснованно стал удерживать часть денег из его пенсии. По данному факту была проведена проверка.

«Установлено, что в районном подразделении службы судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту с гражданина, имеющего ту же фамилию, имя и отчество. В связи с тем, что пристав неверно определил иные сведения о должнике, исполнительные действия совершались в отношении заявителя, и из его пенсии удерживалась часть денег», - рассказали в надзорном ведомстве.

Для восстановления прав пенсионера прокуратура внесла руководителю УФССП по РБ представление. По результатам его рассмотрения пенсионеру вернули 16 тысяч рублей.
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