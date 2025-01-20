Общество 20.01.2025 в 15:23
Житель Бурятии лишился части пенсии из-за ошибки пристава
С сельчанина стали взыскивать долги по чужому кредиту
Текст: Андрей Константинов
Житель Кабанского района Бурятии пожаловался в прокуратуру на действия судебного пристава, который необоснованно стал удерживать часть денег из его пенсии. По данному факту была проведена проверка.
«Установлено, что в районном подразделении службы судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту с гражданина, имеющего ту же фамилию, имя и отчество. В связи с тем, что пристав неверно определил иные сведения о должнике, исполнительные действия совершались в отношении заявителя, и из его пенсии удерживалась часть денег», - рассказали в надзорном ведомстве.
Для восстановления прав пенсионера прокуратура внесла руководителю УФССП по РБ представление. По результатам его рассмотрения пенсионеру вернули 16 тысяч рублей.
«Установлено, что в районном подразделении службы судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту с гражданина, имеющего ту же фамилию, имя и отчество. В связи с тем, что пристав неверно определил иные сведения о должнике, исполнительные действия совершались в отношении заявителя, и из его пенсии удерживалась часть денег», - рассказали в надзорном ведомстве.
Для восстановления прав пенсионера прокуратура внесла руководителю УФССП по РБ представление. По результатам его рассмотрения пенсионеру вернули 16 тысяч рублей.
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