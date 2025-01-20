Общество 20.01.2025 в 16:22

Долгожительница из Бурятии получила письмо от Путина

В нем было персональное поздравление с ее 95-летием
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Текст: Елена Кокорина
Долгожительница из Бурятии получила письмо от Путина

В свой 95-й день рождения жительница Закаменского района Бурятии Хаматова Деларя Фотаховна получила множество подарков. В их числе было и персональное поздравление от Президента России Владимира Путина.

В юбилейную дату долгожительница приняла поздравления и благодарственные письма от Главы Закаменского района, Совета депутатов района, от Главы г. Закаменск, Совета депутатов города и соцзащиты населения района.

Деларя Фотаховна родилась 18 января 1930 года в деревне Юлдуз Теньковского района Татарской АССР. Является участником трудового фронта. Имеет удостоверение «Дети войны». В годы Великой Отечественной войны работала на ферме и на заготовке дров. В декабре 1956 года вышла замуж и приехала в Закаменский район. Устроилась работать на ферму дояркой в подобное хозяйство, после трудилась на Закаменском хлебозаводе. За 27 лет работы прошла путь от формовщицы до бригадира, - рассказывают в группе Закаменского района.

Деларя Фотаховна является ударником XI пятилетки, ударником коммунистического труда. Награждена медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина», юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне, имеет многочисленные награды от руководства района и Минпрома Бурятии.

- В 1985 году ушла на заслуженный отдых, но не привыкшая сидеть без дела, устроилась на работу в ОВО при ОВД сторожем ВОХРа. С мужем воспитали троих детей. Сейчас Деларя Фотаховна – счастливая бабушка семи внуков и двух правнуков, - добавили в районной группе.

Фото: Администрация Закаменского района

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