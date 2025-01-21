15 домов в Улан-Удэ снова оставят без воды

Завтра, 22 января, в Улан-Удэ снова грядет отключение холодной воды. На этот раз без водоснабжения останутся 15 домов Железнодорожного района города. - 22 января 2025 года с 14:00 до 20:00 будет произведено отключение холодного водоснабжения. Причина – в связи с плановой работой по замене участка трубы Д-250мм по ул. Пушкина № 27,- предупреждают в МУП «Водоканал».

Под отключение попадают жители по следующим адресам:

Ул. Шульца, 40, Гагарина, 48а, Юного Коммунара 1,6,8,10, Пушкина, 16,18,20,24а,24б,35а,35 и ул. Сенчихина, 18 и 20.

Местным жителям приносят извинения за возможные неудобства и просят заранее запастись необходимым количеством воды.

По любым вопросам можно обратиться в диспетчерскую службу по телефонам 44-00-00 и 44-10-33.

Фото: loon.site