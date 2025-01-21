Общество 21.01.2025 в 15:02
«Аутсайдеров будем распинывать»
В Новосибирске родители обвинили тренера по хоккею в жестоком наказании детей
Текст: КП-Новосибирск
В одной из новосибирских спортивных школ разгорелся скандал. Как сообщает КП-Новосибирск, родители четвероклассников обвинили тренера в непедагогичных методах воспитания хоккеистов. Детям 10-11 лет, они занимаются не первый год, стремятся стать профессиональными хоккеистами.
- Тренера нам назначили в январе 2024 года. Он пренебрежительно относился к детям. Выделял среди них любимчиков. Многие подверглись с его стороны унижению. Мог сказать: «Вы не достойны быть у нас в команде», - рассказала Елена, мама одного из пострадавших детей.
Как говорит Елена, ее сына постоянно унижали.
- В середине октября мне позвонил сын и сказал, что тренер в раздевалке сказал ему, мол, спорт это не его, пора достать «яички из штанов». Мы с супругом тогда на это не отреагировали, но унижения продолжились, причём уже не словесные, - говорит женщина.
По её словам, в конце декабря тренер применил непедагогичный метод воспитания. Он открыл дневники детей по поведению. Посмотрел, у кого какие успехи и решил наказать нарушителей дисциплины.
- Он поставил провинившихся лицом к стене со словами «сейчас вам будут ягодицы распинывать». Кроме моего сына было еще 4 мальчишки, которых поставили у стены. То есть команда из 20 человек в эту пятерку условных аутсайдеров по заданию тренера пинала футбольным мячом. Моему прилетело больше всего, потому что у него больше всех замечаний. Ребенок после всего позвонил мне, я написала о случившемся в родительский чат. У сына в травмпункте диагностировали ушибы, - рассказывает Елена.
Вместе с другими возмущенными родителями мама мальчика обратилась в Следственный комитет. Сейчас по данному факту проводится проверка. Тренера отстранили от работы с командой. Также родители пойдут на прием к прокурору Новосибирской области.
Родители разделились на два лагеря: одни против педагога, а другие заступаются, ведь хоккей - игра не для слабаков, опасный спорт. Многие хотят вернуть тренера и пишут обращение в Минспорта и губернатору области, считая, что ситуацию раздули.
КП-Новосибирск поговорила с тренером команды – Константином. Он рассказал свою версию.
- У меня есть «штрафные санкции» за нарушение поведения и дисциплины. Но я применял их редко. Например, мог не взять на турнир или опустить с одного звена в другое на определенное время. В конце декабря у детей была тренировка, и я посмотрел, у кого сколько замечаний. Когда после разминки мы пошли в игровой зал, то дети сказали, что сами решили пропинывать нарушителям. То есть это было не мое задание, а решение самих детей. И это было на далеком расстоянии, не сильно.
- У одного из мальчиков нашли ушибы после этого...
- Но после этого никто не плакал и не жаловался. Мы провели небольшую разминку, поиграли. Ни у кого ничего не болело. Ни ко мне, ни к врачу никто из детей не обращался. Потом у нас была тренировка на льду. После нее они пошли на уроки. Уже после школы ребенок с мамой пошел снимать побои. Он мог упасть хоть где: на льду, в школе, на улице.
- Родители утверждают, что некоторых игроков команды вы морально унижали.
- Нет, я таким не занимаюсь. И я никого не выделяю из детей. Все ребята мне нравятся по-своему. Есть те, кто болтают со мной регулярно, есть те, кто, может быть, боится словесного контакта с тренером. Видимо, из-за этого родители сделали вывод, что я как-то делю детей, но это не так.
- Тренера нам назначили в январе 2024 года. Он пренебрежительно относился к детям. Выделял среди них любимчиков. Многие подверглись с его стороны унижению. Мог сказать: «Вы не достойны быть у нас в команде», - рассказала Елена, мама одного из пострадавших детей.
Как говорит Елена, ее сына постоянно унижали.
- В середине октября мне позвонил сын и сказал, что тренер в раздевалке сказал ему, мол, спорт это не его, пора достать «яички из штанов». Мы с супругом тогда на это не отреагировали, но унижения продолжились, причём уже не словесные, - говорит женщина.
По её словам, в конце декабря тренер применил непедагогичный метод воспитания. Он открыл дневники детей по поведению. Посмотрел, у кого какие успехи и решил наказать нарушителей дисциплины.
- Он поставил провинившихся лицом к стене со словами «сейчас вам будут ягодицы распинывать». Кроме моего сына было еще 4 мальчишки, которых поставили у стены. То есть команда из 20 человек в эту пятерку условных аутсайдеров по заданию тренера пинала футбольным мячом. Моему прилетело больше всего, потому что у него больше всех замечаний. Ребенок после всего позвонил мне, я написала о случившемся в родительский чат. У сына в травмпункте диагностировали ушибы, - рассказывает Елена.
Вместе с другими возмущенными родителями мама мальчика обратилась в Следственный комитет. Сейчас по данному факту проводится проверка. Тренера отстранили от работы с командой. Также родители пойдут на прием к прокурору Новосибирской области.
Родители разделились на два лагеря: одни против педагога, а другие заступаются, ведь хоккей - игра не для слабаков, опасный спорт. Многие хотят вернуть тренера и пишут обращение в Минспорта и губернатору области, считая, что ситуацию раздули.
КП-Новосибирск поговорила с тренером команды – Константином. Он рассказал свою версию.
- У меня есть «штрафные санкции» за нарушение поведения и дисциплины. Но я применял их редко. Например, мог не взять на турнир или опустить с одного звена в другое на определенное время. В конце декабря у детей была тренировка, и я посмотрел, у кого сколько замечаний. Когда после разминки мы пошли в игровой зал, то дети сказали, что сами решили пропинывать нарушителям. То есть это было не мое задание, а решение самих детей. И это было на далеком расстоянии, не сильно.
- У одного из мальчиков нашли ушибы после этого...
- Но после этого никто не плакал и не жаловался. Мы провели небольшую разминку, поиграли. Ни у кого ничего не болело. Ни ко мне, ни к врачу никто из детей не обращался. Потом у нас была тренировка на льду. После нее они пошли на уроки. Уже после школы ребенок с мамой пошел снимать побои. Он мог упасть хоть где: на льду, в школе, на улице.
- Родители утверждают, что некоторых игроков команды вы морально унижали.
- Нет, я таким не занимаюсь. И я никого не выделяю из детей. Все ребята мне нравятся по-своему. Есть те, кто болтают со мной регулярно, есть те, кто, может быть, боится словесного контакта с тренером. Видимо, из-за этого родители сделали вывод, что я как-то делю детей, но это не так.