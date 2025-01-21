Общество 21.01.2025 в 15:40
В Бурятии жители района рискуют не дождаться переправы
Лед на Татауровской переправой по-прежнему не достиг безопасной толщины
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пока не изменилась ситуация с Татауровской переправой через Селенгу в Прибайкальском районе, вернее, с ее отсутствием. Как сообщили сегодня в Бурятрегионавтодоре, лёд там по-прежнему не достиг безопасной толщины.
Как рассказали в ведомстве, 20 января специалисты провели контрольные замеры толщины льда на переправе. За последние 10 дней минимальная толщина льда не изменилась и составляет 30 см.
- Нашим приоритетом является безопасность и комфорт жителей республики. Сейчас толщина льда не соответствует нормативной и безопасной отметке и не позволяет провести работы по устройству ледовой переправы. Поэтому мы продолжаем ежедневно следить за состоянием льда. После того, как она достигнет необходимой отметки, начнем оперативно готовить ледовую переправу к открытию, — сказал руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.
В ведомстве отметили, что безопасная минимальная толщина льда для переправы должна составлять не менее 48 см. Для мониторинга ситуации специалисты каждый день проверяют десять контрольных лунок в русле Селенги.
Как рассказали в ведомстве, 20 января специалисты провели контрольные замеры толщины льда на переправе. За последние 10 дней минимальная толщина льда не изменилась и составляет 30 см.
- Нашим приоритетом является безопасность и комфорт жителей республики. Сейчас толщина льда не соответствует нормативной и безопасной отметке и не позволяет провести работы по устройству ледовой переправы. Поэтому мы продолжаем ежедневно следить за состоянием льда. После того, как она достигнет необходимой отметки, начнем оперативно готовить ледовую переправу к открытию, — сказал руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.
В ведомстве отметили, что безопасная минимальная толщина льда для переправы должна составлять не менее 48 см. Для мониторинга ситуации специалисты каждый день проверяют десять контрольных лунок в русле Селенги.
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