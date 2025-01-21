В Бурятии жители района рискуют не дождаться переправы

В Бурятии пока не изменилась ситуация с Татауровской переправой через Селенгу в Прибайкальском районе, вернее, с ее отсутствием. Как сообщили сегодня в Бурятрегионавтодоре, лёд там по-прежнему не достиг безопасной толщины.Как рассказали в ведомстве, 20 января специалисты провели контрольные замеры толщины льда на переправе. За последние 10 дней минимальная толщина льда не изменилась и составляет 30 см.- Нашим приоритетом является безопасность и комфорт жителей республики. Сейчас толщина льда не соответствует нормативной и безопасной отметке и не позволяет провести работы по устройству ледовой переправы. Поэтому мы продолжаем ежедневно следить за состоянием льда. После того, как она достигнет необходимой отметки, начнем оперативно готовить ледовую переправу к открытию, — сказал руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.В ведомстве отметили, что безопасная минимальная толщина льда для переправы должна составлять не менее 48 см. Для мониторинга ситуации специалисты каждый день проверяют десять контрольных лунок в русле Селенги.