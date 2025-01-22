Общество 22.01.2025 в 17:16

«Кричала от боли, просила помочь»

Сибирячка обвинила пансионат в смерти матери
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Кричала от боли, просила помочь»
Лидии Смагиной было 87 лет. Фото: предоставлено семьей умершей женщины
Дочь 87-летней Лидии Смагиной сама обратилась за помощью в редакцию КП-Новосибирск: она винит новосибирский пансионат в смерти своей мамы. Женщина уверяет: пожилая пациентка говорила о болях в животе, но никто не придал этому значения. В итоге, на скорой её увезли в больницу слишком поздно, через сутки она скончалась. Но у пансионата своя версия случившегося.

В пансионате Лидия Смагина оказалась в октябре 2023 года:

- У мамы была деменция, за ней требовалось круглосуточно присматривать. Я работаю, постоянно находиться дома не могла, поэтому решили обратиться в пансионат, - рассказала Ирина, дочь пенсионерки. – Заведение выбирала долго, изучала отзывы в соцсетях, общалась со знакомыми. В итоге заключили договор с одним новосибирским учреждением.

Через несколько месяцев мама Ирины начала жаловаться ей на боли в животе:

- Когда я приехала к маме с домашней едой, она отказывалась есть, говорила: «Больно будет». Конечно, я стала расспрашивать персонал, что происходит. Мне ответили, что она часто отказывалась есть, но голодной ее никто не оставлял, всегда кормили, - передает диалог Ирина. – Я стала настаивать, чтобы мою маму осмотрел врач: меня заверили, что доктор обязательно к ней приедет. До сих пор не знаю, был ли этот осмотр.

В начале июня женщине стало еще хуже:

- Мама плакала, говорила: «Мне больно, помогите». У неё были раны на предплечье и ногах, замазанные препаратом, происхождение которых персонал объяснить не смог. Представитель пансионата подтвердил, что она давно и постоянно жалуется на боли в животе. На следующее утро маму увезли по скорой в больницу, прооперировали.

Через сутки пенсионерка умерла в клинике.

- В больнице диагностировали, что у мамы был рак, произошел разрыв одной из кишок: врачи спасти ее не смогли. Я уверена, что если бы в пансионате вовремя отреагировали на жалобы мамы, ее бы спасли, - говорит Ирина. – А получилось, что мама не получала никакого обезболивающего, доживала в муках.

Однако у пансионата другая версия этой истории:

- Мы – не медицинское учреждение, заподозрить, а тем более точно диагностировать онкологию мы не могли. За пациенткой осуществлялся весь необходимый уход, осмотр врача был, а когда состояние женщины ухудшилось, вызвали скорую. Никакой вины пансионата нет, - рассказали в учреждении.

После смерти матери Ирина обратилась в Росздравнадзор:

- Было проведено контрольно-надзорное мероприятие, в ходе которого выявлены нарушения действующего законодательства в части не соблюдения порядка оказания медицинской помощи. Пансионату выдано предписание об устранении нарушений, его исполнение находится на контроле, - говорится в официальном ответе Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области.

В Следственном комитете в возбуждении уголовного дела отказали, однако Ирина будет добиваться отмены этого решения.
Теги
пансионат

Все новости

Депутат горсовета Улан-Удэ отправится на СВО
22.01.2025 в 17:45
«Кричала от боли, просила помочь»
22.01.2025 в 17:16
В Улан-Удэ вновь объявили режим «черного неба»
22.01.2025 в 17:04
Улан-удэнцам объяснили странный вид подрезанных городских деревьев
22.01.2025 в 17:04
РАЛХ Бурятии «выжал» из БЛК долги за аренду лесных участков
22.01.2025 в 16:36
Житель Бурятии снова отправится в тюрьму за кражу телефона
22.01.2025 в 16:32
Пьяный житель Бурятии поставил на уши полицию
22.01.2025 в 16:15
Фермер из Бурятии помогает восстанавливать здоровье бойцов СВО
22.01.2025 в 15:46
В Бурятии зеков бросят на подъем сельского хозяйства
22.01.2025 в 15:45
Бурятия получит более 47 млн рублей дополнительно на поддержку НКО
22.01.2025 в 15:26
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 января

Читайте также
Депутат горсовета Улан-Удэ отправится на СВО
О своем решении Баир Раднаев сообщил в соцсетях
22.01.2025 в 17:45
В Улан-Удэ вновь объявили режим «черного неба»
В воздухе будут накапливаться вредные примеси
22.01.2025 в 17:04
Улан-удэнцам объяснили странный вид подрезанных городских деревьев
Чиновники уверяют, что обкорнали насаждения для их же пользы
22.01.2025 в 17:04
Житель Бурятии снова отправится в тюрьму за кражу телефона
Срок добавится и за перевод денег со счета
22.01.2025 в 16:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru