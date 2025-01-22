Общество 22.01.2025 в 17:16
«Кричала от боли, просила помочь»
Сибирячка обвинила пансионат в смерти матери
Текст: КП-Новосибирск
Дочь 87-летней Лидии Смагиной сама обратилась за помощью в редакцию КП-Новосибирск: она винит новосибирский пансионат в смерти своей мамы. Женщина уверяет: пожилая пациентка говорила о болях в животе, но никто не придал этому значения. В итоге, на скорой её увезли в больницу слишком поздно, через сутки она скончалась. Но у пансионата своя версия случившегося.
В пансионате Лидия Смагина оказалась в октябре 2023 года:
- У мамы была деменция, за ней требовалось круглосуточно присматривать. Я работаю, постоянно находиться дома не могла, поэтому решили обратиться в пансионат, - рассказала Ирина, дочь пенсионерки. – Заведение выбирала долго, изучала отзывы в соцсетях, общалась со знакомыми. В итоге заключили договор с одним новосибирским учреждением.
Через несколько месяцев мама Ирины начала жаловаться ей на боли в животе:
- Когда я приехала к маме с домашней едой, она отказывалась есть, говорила: «Больно будет». Конечно, я стала расспрашивать персонал, что происходит. Мне ответили, что она часто отказывалась есть, но голодной ее никто не оставлял, всегда кормили, - передает диалог Ирина. – Я стала настаивать, чтобы мою маму осмотрел врач: меня заверили, что доктор обязательно к ней приедет. До сих пор не знаю, был ли этот осмотр.
В начале июня женщине стало еще хуже:
- Мама плакала, говорила: «Мне больно, помогите». У неё были раны на предплечье и ногах, замазанные препаратом, происхождение которых персонал объяснить не смог. Представитель пансионата подтвердил, что она давно и постоянно жалуется на боли в животе. На следующее утро маму увезли по скорой в больницу, прооперировали.
Через сутки пенсионерка умерла в клинике.
- В больнице диагностировали, что у мамы был рак, произошел разрыв одной из кишок: врачи спасти ее не смогли. Я уверена, что если бы в пансионате вовремя отреагировали на жалобы мамы, ее бы спасли, - говорит Ирина. – А получилось, что мама не получала никакого обезболивающего, доживала в муках.
Однако у пансионата другая версия этой истории:
- Мы – не медицинское учреждение, заподозрить, а тем более точно диагностировать онкологию мы не могли. За пациенткой осуществлялся весь необходимый уход, осмотр врача был, а когда состояние женщины ухудшилось, вызвали скорую. Никакой вины пансионата нет, - рассказали в учреждении.
После смерти матери Ирина обратилась в Росздравнадзор:
- Было проведено контрольно-надзорное мероприятие, в ходе которого выявлены нарушения действующего законодательства в части не соблюдения порядка оказания медицинской помощи. Пансионату выдано предписание об устранении нарушений, его исполнение находится на контроле, - говорится в официальном ответе Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области.
В Следственном комитете в возбуждении уголовного дела отказали, однако Ирина будет добиваться отмены этого решения.
В пансионате Лидия Смагина оказалась в октябре 2023 года:
- У мамы была деменция, за ней требовалось круглосуточно присматривать. Я работаю, постоянно находиться дома не могла, поэтому решили обратиться в пансионат, - рассказала Ирина, дочь пенсионерки. – Заведение выбирала долго, изучала отзывы в соцсетях, общалась со знакомыми. В итоге заключили договор с одним новосибирским учреждением.
Через несколько месяцев мама Ирины начала жаловаться ей на боли в животе:
- Когда я приехала к маме с домашней едой, она отказывалась есть, говорила: «Больно будет». Конечно, я стала расспрашивать персонал, что происходит. Мне ответили, что она часто отказывалась есть, но голодной ее никто не оставлял, всегда кормили, - передает диалог Ирина. – Я стала настаивать, чтобы мою маму осмотрел врач: меня заверили, что доктор обязательно к ней приедет. До сих пор не знаю, был ли этот осмотр.
В начале июня женщине стало еще хуже:
- Мама плакала, говорила: «Мне больно, помогите». У неё были раны на предплечье и ногах, замазанные препаратом, происхождение которых персонал объяснить не смог. Представитель пансионата подтвердил, что она давно и постоянно жалуется на боли в животе. На следующее утро маму увезли по скорой в больницу, прооперировали.
Через сутки пенсионерка умерла в клинике.
- В больнице диагностировали, что у мамы был рак, произошел разрыв одной из кишок: врачи спасти ее не смогли. Я уверена, что если бы в пансионате вовремя отреагировали на жалобы мамы, ее бы спасли, - говорит Ирина. – А получилось, что мама не получала никакого обезболивающего, доживала в муках.
Однако у пансионата другая версия этой истории:
- Мы – не медицинское учреждение, заподозрить, а тем более точно диагностировать онкологию мы не могли. За пациенткой осуществлялся весь необходимый уход, осмотр врача был, а когда состояние женщины ухудшилось, вызвали скорую. Никакой вины пансионата нет, - рассказали в учреждении.
После смерти матери Ирина обратилась в Росздравнадзор:
- Было проведено контрольно-надзорное мероприятие, в ходе которого выявлены нарушения действующего законодательства в части не соблюдения порядка оказания медицинской помощи. Пансионату выдано предписание об устранении нарушений, его исполнение находится на контроле, - говорится в официальном ответе Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области.
В Следственном комитете в возбуждении уголовного дела отказали, однако Ирина будет добиваться отмены этого решения.
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