Общество 10.02.2025 в 09:00

Новые правила перевозки животных

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Текст: Номер один
Новые правила перевозки животных
Pixabay

Вопрос: «Правда ли, что введены новые правила перевозки питомцев в поездах дальнего следования?»

Владислав Тимофеевич В.

Да, по новым правилам с 1 января 2025 пассажирам предоставляется возможность перевозки мелких домашних животных в переносках в купейных вагонах повышенной комфортности с классами обслуживания, разрешающими такую перевозку, без обязательного выкупа всего купе.

Напоминаем, общее количество перевозимых переносок с мелкими животными и/или собак крупных пород не может превышать общее количество мест в купе. При этом количество проезжающих в данном купе пассажиров не учитывается.

Также, при оформлении с 1 января 2025 г. перевозки в билетной кассе и на сайте ОАО «РЖД», на всех перевозимых животных необходимо обязательное оформление перевозочного документа. В случае выкупа всех мест в купе – оформляется безденежный перевозочный документ, в остальных случаях – оформляется перевозочный документ с оплатой перевозки.

Перевозка в поездах дальнего следования мелких домашних животных, собак, кошек и птиц допускается сверх установленной нормы провоза ручной клади, при этом на одном месте допускается перевозка не более двух мелких домашних животных, собак, кошек или не более двух птиц на один оформленный проездной документ (билет). За перевозку взимается плата.

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