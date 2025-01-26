«Добыть волка – мечта каждого охотника»

- Чтобы использовать объекты животного мира, нам необходимо знать их численность, а также то, какие животные у нас обитают. Для этого мы проводим зимний маршрутный учет (ЗМУ). Это один из видов учетных работ, который проходит с декабря по март почти по всей территории Бурятии, как в охотничьих хозяйствах, так и на территории общедоступных охотничьих угодий. Учетчик идет по определенному маршруту. В первый день он затирает все старые следы, а через 24 часа проходит и считает свежие. Если же выпал снег, мы можем без затирки учитывать все свежие пересечения. Следы животных считаем и записываем карандашом в блокнот. Почему именно карандашом? Потому что ручка на холоде не пишет, - с улыбкой рассказывает нам государственный инспектор Бурприроднадзора Иван Баженов.





- Волк - очень хитрое и умное животное, в последнее время начали даже мою машину узнавать. Издалека увидят и убегают. Волк в одном месте долго не держится. Если в одном месте задавил, на следующий день не придет туда же. Ходит кругами. Он все запоминает и думает как человек, - говорит охотник.





Совсем недавно сельских жителей республики встревожили сообщения о нападении волков на стада КРС. Так, в улусе Енгорбой Закаменского района хищники пытались напасть на коров, но животных спас находившийся поблизости мужчина. Спустя несколько недель зубастые задрали молодого бычка в селе Хилгана Баргузинского района. «Номер один» решил разобраться, действительно ли волков в Бурятии стало слишком много и трудно ли добыть волка.Волк – хоть и опасный хищник, но его, как и других животных, запрещено истреблять. Решение о том, в каком количестве охотники могут добыть зверя, принимается по итогам маршрутных учетов.Затем, когда инспекторы подсчитали все следы, данные сводятся в таблицу и подбивается общая численность животных и птиц. Исходя из этого, Бурприроднадзор рассчитывает квоту на добычу для охотников – количество животных, которых люди могут изъять из популяции без ущерба для нее.Инспекторы в лесах Бурятии проводят комплексный зимний учет численности 22 видов диких животных и птиц. Это, к примеру, косуля, рысь, лось, тетерев, росомаха, рябчик, глухарь, серая и белая куропатка, благородный олень, дикий северный олень, кабарга, соболь, волк, корсак.Зимний маршрутный учет стартовал в республике 15 января и продолжится до марта. ЗМУ охватывает большинство видов животных, кроме зимоспящих (медведь, барсук, сурок и пр.) и водоплавающих.В этом году госинспекторам Бурприроднадзора, производственным охотинспекторам в охотничьих хозяйствах, а в заказниках госинспекторам Бурприроды предстоит пройти более 24 тыс. километров. Это 2400 маршрутов протяженностью около десяти километров. Работы пройдут в том числе на лыжах по глубокому снегу, в труднодоступных местностях.По данным за 2024 год, в Бурятии насчитывается 2254 волка. По сравнению с прошлыми годами идет небольшое снижение численности.Наряду с охотой в целях регулирования численности проводится любительская и спортивная охота. Ежегодный естественный прирост популяции волков составляет 44% от общей численности, то есть в пределах 600 - 800 особей. В 2024 году охотники добыли 760 волков.- Таким образом из популяции удается изъять количество волков, равное годовому приплоду, что позволяет сдерживать численность хищника на стабильном уровне. Вместе с тем наблюдаются периодические всплески численности волков по отдельным районам республики в связи с их миграциями из соседних регионов, повышением сезонной активности, - отмечают специалисты Бурприроднадзора.Ведомство напоминает о том, что владельцы скота должны содержать его под присмотром. Иначе животные рискуют пополнить статистику по количеству сельскохозяйственных животных, задавленных волками. Скота, на первый взгляд, от волчьих зубов гибнет немного. Тем не менее для любого фермера погибшее животное – это убыток. Одна корова сегодня оценивается в среднем в 70 тыс. рублей. Так, в 2023 году серые хищники загрызли 60 особей скота: 38 голов КРС, четыре головы МРС и 18 лошадей. В 2024 году волки загрызли 26 единиц КРС, 22 головы МРС и девять лошадей.Количество волков и нанесенный ими урон постоянно варьируются: в какой-то год больше, где-то, соответственно, меньше.После нападения их на стадо коров в Енгорбое Бурприроднадзор направил туда три группы охотоведов для обследования территории. Мужчины обнаружили стаю волков из семи особей.Как сообщил «Номер один» государственный инспектор Бурприроднадзора Владимир Пикалов, вблизи Енгорбоя охотники отстрелили двух волков.- Оставшиеся пять хищников ушли на сопредельную территорию с Монголией. От Енгорбоя до Монголии всего 16 км. У волков сейчас идет свадебный период, поэтому они очень активны, и животных замечают в естественной среде обитания - около леса. Разрешение на добычу у местных охотников действует до 31 марта. В случае обнаружения хищника местным жителям следует произвести фото- и видеофиксацию и отправить охотинспектору для принятия мер, - разъясняет Владимир Пикалов.Глава поселения «Енгорбойское» Эрдэм Батуев рассказывает, что в прошлом году волки загрызли в поселении четыре головы КРС, также жертвами серых стали лошади и жеребенок.- За шкуру волка дают 8000, но это мало. Чтобы охотиться на такого хищника, нужно много времени, денег на бензин. Если волка ранить, он убежит и не поймаешь. Они очень выносливые, - говорит Эрдэм Батуев.Волки боятся людей, вряд ли зайдут в поселение, но все же это хищник, которого может привлечь неконтролируемый выпас скота.Всего в Закаменском районе в 2024 году добыли 62 особи волка. Это один из лидеров по республике по добыче этого хищника. Больше удалось добыть только в Окинском районе – 73.Директор Ассоциации охотничьих хозяйств Евгений Носков рассказывает, что волк – это хищник, ведущий скрытный образ жизни.- Его практически не встретишь в природе, пока он сам этого не захочет. Ведет ночной образ жизни. Стаи образуются зимой, в них может быть от 3 до 15 особей. В Бурятии обитает несколько различных видов волков. В северных районах Бурятии водится более крупный волк - он пепельного оттенка и более мощный. В Бичурском, Кяхтинском, Закаменском районах у волков желтоватая окраска, они более мелкие и относятся к популяции монгольского волка. У волков своя территория, и другие стаи он на нее не подпускает, - говорит Евгений Носков.О психологии хищника нам также рассказал и маститый охотник из Джидинского района Алексей Доржиев.В основном волки предпочитают собираться в стаи. В дикой природе хищники крайне редко встречаются поодиночке.- Одиночные волки худые, помельче размером. Когда волк одинок, он не может поймать крупную добычу и вынужден питаться падалью. Вот этого, последнего, добыл, и желудок совсем пустой у него был – только копыта коровьи и круглая кость, больше ничего не было. Совсем худой, - рассказывает Алексей Максимович, демонстрируя шкуру убитого им волка. - А этот, посмотрите, какой упитанный был - в местности Дырестуй добыл его. Когда ходят стаей, пьют свежую кровь, мясо едят, то и особи крупнее, шкура лучше, богаче, - продолжает охотник.В нападении волков на сельскохозяйственных животных, по мнению Алексея Доржиева, виноваты люди.- В результате браконьерства и бездумной охоты, вырубки леса, пожаров хищники вынуждены спускаться из леса и охотиться на домашних животных. Волки нападают тогда, когда нет контроля за скотом, - отмечает наш собеседник.Как мы уже говорили, охота на волка – одна из самых сложных. Чтобы добыть серого хищника, нужны специальные знания и опыт. Алексей Доржиев начал постигать премудрости охоты еще в детстве. Тонкостям ремесла его научил дядя.- Я с ним постоянно ходил на охоту. На Великой Отечественной войне дядя получил ранение, ноги не выпрямлялись у него до конца. Он на коня сядет, а я за ним. Дядя научил меня стрелять, делать загоны, - вспоминает охотник.В последние десять лет мужчина стабильно занимается отловом волков у себя на родине в Джидинском районе. В среднем в год он добывает от 10 до 15 голов.- Порой приходят сигналы, что на какой-то стоянке волк задавил скот, и мы выезжаем. Они наедаются, уходят в ближайший лес и отдыхают. Когда охотники своевременно оповещены, охота проходит удачно, - делится Алексей Доржиев.По словам Алексея Доржиева, существует несколько способов охоты на волков: охота с флажками, облава на логовах, отлов капканами, петлями и одиночная охота.Охота зимой с флажками или облавная - одни из самых эффективных способов добычи. Заключаются в том, что обкладчик обходит возможное место дневки волков и определят по количеству входных и выходных следов наличие зверей. Сразу после этого несколько охотников натягивают шнур с флажками. На охоте надо иметь с собой от 4 до 6 км флажков. Затем внутри оклада ставят стрелков в местах наиболее вероятного появления зверей. Далее к своей работе приступают загонщики. Для этого, чтобы волк начал двигаться, достаточно пару раз кашлянуть. Зверя это не напугает, идти он будет спокойно, и стрелять в него в этом случае легче.- Облавная охота предполагает большие расходы. Флажки надо делать и прочее. Загонщики выманивают волков, они выходят, и мы, охотники, начинаем стрелять. Но облавная охота в Бурятии развита не очень хорошо. Проще охотиться в одиночку, - говорит наш собеседник.Очень хорошо, по словам Алексея Максимовича, показала себя ловля петлями.- Раньше мы ставили простые петли, они не оправдались – волк попадал и сразу не умирал. Через два-три дня трос откусывал и убегал. Сейчас ребята в слесарных мастерских делают такое приспособление, очень удобное. Оно самозатягивающееся. Когда волк попадает в петлю, он делает броски. Но если за три-четыре броска не смог вырваться, то петля будет держать и дальше. У зверя передавливается сонная артерия и животное умирает быстро, без мучений, - рассказывает охотник, попутно показывая принцип работы петли.Помимо петлей, Алексей ставит капканы и охотится с помощью ружья.- Капканы ставим там, где была задавлена корова. Часто бывало, что придешь к капкану, а из него только лапы торчат. Волк отгрызает себе ногу и уходит. На охоте порой встречались безногие особи, - говорит Алексей Доржиев.Еще один метод охоты - облава летом на логове. Сначала определяют расположение волчьего логова, убеждаются в наличии выводка, зафлаживают нужный участок и расставляют стрелков. На данной охоте требуется большое количество загонщиков и много шума, а также необходимо досконально осматривать всю местность, чтобы волки и волчата не затаились.Как использовать шкуру добытого зверя, охотник решает сам. Алексей наиболее красивые, хорошие шкуры, которые не пострадали от охоты, оставляет себе.- Вот эти - выделанные, легкие, крепкие, теплые. Можно на машине обшить сиденье. Жилет сшить. Будет очень здорово смотреться. А чтобы шкура не испортилась, нужно ее вовремя снять, - отмечает охотник, показывая нам обработанные волчьи шкуры.Охота на волка – очень трудозатратное занятие, которое отнимает много времени и требует отточенной сноровки. Маститых охотников в Бурятии всего 10 - 15 человек. Далеко не каждый готов отправиться за «серым разбойником». Добыча зверя обходится недешево.- Бензин подорожал, поэтому каждый раз выезжать у нас не получается. Например, на «Ниве» заправляю бензином полный банк, выходит около 3000 рублей. Патроны тоже влетают в копеечку. На волка нужны кучные, хорошие патроны. Они дорогие. Среднее расстояние стрельбы составляет 250 - 300 метров. Я беру чешские патроны, стоимость колеблется от 500 до 1000 рублей за один патрон. Кроме того, ружье нужно пристреливать, особенно во время температурных колебаний. Если не пристреливать, может поменяться траектория полета пули. А в волка нужно попасть с первого выстрела, ведь второго не будет – он убежит, - рассказывает Алексей Доржиев.Государство частично возмещает охотникам затраты на добычу волков. За каждую особь Бурприроднадзор дает охотнику 8000 рублей. Кроме того, дополнительно стимулируют охотников районы. Например, Курумканский, Баргузинский, Окинский выплачивают 10 тыс. рублей, Еравнинский - 8 тыс. рублей, Кяхтинский - 5 тыс. рублей.Рассказы Алексея Доржиева об охоте можно слушать часами и написать по его рассказам немало репортажей. Для него охота – это не способ заработка, а возможность помочь односельчанам защитить их скот от гибели.Фото: «Номер один»