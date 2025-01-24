Водителей Бурятии ожидают сплошные проверки

В Бурятии предупредили о грядущих проверках, которые обрушатся на водителей уже со следующей недели. С 27 по 31 января сотрудники ГАИ проведут оперативно-профилактического мероприятия «Пристегнись» и проверят у водителей ремни безопасности и наличие автокресел.

В указанный период запланированы сплошные проверки и рейды вблизи детских садов и школ.

В полиции отмечают, что в прошлом году на дорогах республики было зарегистрировано 150 ДТП, участники которых получили травмы из-за не пристегнутого ремня безопасности.

- В результате данных происшествий погибли 36 человек и 239 пассажиров были ранены. При надзоре за дорожным движением инспекторами ДПС за нарушение правил перевозки детей к административной ответственности привлечены свыше 7500 водителей и выявлено 30 тысяч фактов пренебрежения ремнями безопасности, из них 2 тысячи нарушений – в автоматизированном режиме с помощью камер, - рассказали в МВД республики.

Фото: Номер один