Общество 03.02.2025 в 06:00
Госцирк Бурятии потерял миллион
Весомый ущерб учреждению культуры причинил запойный дальнобойщик
Текст: Петр Санжиев
Государственный цирк Бурятии имени народного артиста России М. Х. Жапхандаева оказался втянут в длительную и неприятную историю. Началась она еще два года назад, когда наша республика отмечала 100-летие своего образования и учреждения культуры выезжали в большие города.
Испортили дорогую одежду
Бурятский цирк принимал участие в праздничных Днях республики на территориях Москвы и Санкт-Петербурга. После окончания ярких гастролей артисты и цирковой реквизит возвращались в родной город - Улан-Удэ. Реквизит надо было перевезти из культурной столицы страны в республику. Для этого цирковое учреждение заключило с фирмой-перевозчиком договор транспортной экспедиции. Однако деловое сотрудничество закончилось выяснением отношений в суде.
Перевозчик потребовал, чтобы цирк оплатил перевозку, а тот, в свою очередь, заявил, что важная часть реквизита была испорчена при перевозке, и потребовал возместить ущерб.
Повреждение претерпела так называемая одежда для сцены - специальный экран, состоящий из двух больших полотен размером 8,5 на 11 м. Учреждение потребовало от перевозчика 1 277 630 рублей.
В целом цирковой груз весил аж 8 тонн. Перевозчик обязался осуществить его транспортировку из Санкт-Петербурга на рефрижераторе Volvo под управлением водителя Игоря Лопухина (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.). Это было закреплено в транспортной накладной. В товарной накладной также указали пломбу груза – «GВ 226073». Но гладко было только на бумаге.
Реквизит прибыл в Улан-Удэ через три недели после его принятия к перевозке и на совсем другом транспорте. Из документов следовало, что груз доставлен почему-то из деревни Хрястово Владимирской области. И водитель был совершенно другой.
«При этом наличие пломбы груза на данном транспортном средстве не установлено», - отмечено позднее в зале суда.
Пропал в объятиях водки
Лопухин, оказывается, был не прочь приложиться к бутылке. В отделе полиции одного из районов Владимирской области зафиксировано сообщение о его «водительских приключениях». В материалах КУСП (Книги учета сообщений о преступлениях, правонарушениях, происшествиях. - Прим. ред.) осталось сообщение от представителя фирмы-перевозчика, что «нанятый водитель для перевозки груза сошел с маршрута, находится в запое».
Водитель злоупотреблял спиртными напитками на стоянке около кафе «Лотос», в связи с чем представитель фирмы обратился в полицию для дальнейшей перегрузки вверенного реквизита.
Фемида отметила, что перевозчик представил акт о состоянии транспортного средства и водителя. Последний находился в состоянии алкогольного опьянения, периодически не выходил на связь, игнорировал звонки сотрудников фирмы, по несколько дней простаивал на стоянках, тем самым просрочив сроки доставки.
Как итог - реквизит бурятского Государственного цирка силами неких четырех нанятых грузчиков перегрузили в другую машину с другим водителем.
Машина эта относилась к предпринимателю, с которым изначальная фирма-перевозчик была вынуждена заключить контракт на перевозку реквизита от Хрястово до Улан-Удэ за 320 000 рублей.
Неприятный сюрприз
В Улан-Удэ цирк обнаружил, что груз находится в ненадлежащем состоянии. В зале суда представитель цирка заявил, что реквизит прибыл в Улан-Удэ с заметным опозданием.
«По прибытии транспортного средства и внешнем осмотре было видно, что груз лежал хаотично, беспорядочно, нарушена целостность упаковки, визуально отмечались вмятины. Однако сразу же при разгрузке повреждение определить было невозможно. Оно выявлено после дальнейшей распаковки и использования циркового реквизита. По факту повреждения груза произведена фотофиксация и составлены акты о повреждении», - также пояснил он Фемиде.
Указано, что перевозчик самостоятельно организовал перегруз на другое транспортное средство без согласования и в отсутствие представителя цирка. Учреждение даже направило деловому партнеру претензию о повреждениях и потребовало возместить ущерб.
Суд пришел к выводу, что перевозчик нарушил условия перевозки груза по договору транспортной экспедиции. Провозглашено, что факт несанкционированного вскрытия пломбы, несанкционированной замены транспортного средства и перегруза реквизита лицами, не являющимися участниками спорных отношений, материалами дела установлен.
К примеру, согласно договору, перевозчик не имел права без согласования с цирком заменять транспортное средство. А вышло так, что надлежащих доказательств извещения, согласования с бурятской стороной разных возникавших обстоятельств перевозчик не предоставил. Как и доказательств наложения новой пломбы после перегруза реквизита в другое транспортное средство.
Деловой партнер, как мог, отбивался, но неубедительно.
Обстоятельств непреодолимой силы и иных условий, которые бы исключили ответственность перевозчика, в деле не установлено.
В суде, повторим, столкнулись два иска. Перевозчик требовал оплату за оказанную услугу, а цирк - возмещения ущерба. В рамках судебной экспертизы Бурятская ассоциация потребителей провела оценку величины ущерба.
Оба иска удовлетворены.
Конечным результатом юридической баталии явилось то, что перевозчика обязали выплатить цирку 938 630 рублей (899 630 рублей ущерба и почти 40 000 рублей судебных расходов по экспертизе. - Прим. ред.).
Апелляционную жалобу никто не подал, так что в неприятной истории с пьяным дальнобойщиком, который, вместо того, чтобы работать, пил водку, думаем, можно поставить точку. Надеемся, цирку удастся получить отсуженную сумму.
Испортили дорогую одежду
Бурятский цирк принимал участие в праздничных Днях республики на территориях Москвы и Санкт-Петербурга. После окончания ярких гастролей артисты и цирковой реквизит возвращались в родной город - Улан-Удэ. Реквизит надо было перевезти из культурной столицы страны в республику. Для этого цирковое учреждение заключило с фирмой-перевозчиком договор транспортной экспедиции. Однако деловое сотрудничество закончилось выяснением отношений в суде.
Перевозчик потребовал, чтобы цирк оплатил перевозку, а тот, в свою очередь, заявил, что важная часть реквизита была испорчена при перевозке, и потребовал возместить ущерб.
Повреждение претерпела так называемая одежда для сцены - специальный экран, состоящий из двух больших полотен размером 8,5 на 11 м. Учреждение потребовало от перевозчика 1 277 630 рублей.
В целом цирковой груз весил аж 8 тонн. Перевозчик обязался осуществить его транспортировку из Санкт-Петербурга на рефрижераторе Volvo под управлением водителя Игоря Лопухина (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.). Это было закреплено в транспортной накладной. В товарной накладной также указали пломбу груза – «GВ 226073». Но гладко было только на бумаге.
Реквизит прибыл в Улан-Удэ через три недели после его принятия к перевозке и на совсем другом транспорте. Из документов следовало, что груз доставлен почему-то из деревни Хрястово Владимирской области. И водитель был совершенно другой.
«При этом наличие пломбы груза на данном транспортном средстве не установлено», - отмечено позднее в зале суда.
Пропал в объятиях водки
Лопухин, оказывается, был не прочь приложиться к бутылке. В отделе полиции одного из районов Владимирской области зафиксировано сообщение о его «водительских приключениях». В материалах КУСП (Книги учета сообщений о преступлениях, правонарушениях, происшествиях. - Прим. ред.) осталось сообщение от представителя фирмы-перевозчика, что «нанятый водитель для перевозки груза сошел с маршрута, находится в запое».
Водитель злоупотреблял спиртными напитками на стоянке около кафе «Лотос», в связи с чем представитель фирмы обратился в полицию для дальнейшей перегрузки вверенного реквизита.
Фемида отметила, что перевозчик представил акт о состоянии транспортного средства и водителя. Последний находился в состоянии алкогольного опьянения, периодически не выходил на связь, игнорировал звонки сотрудников фирмы, по несколько дней простаивал на стоянках, тем самым просрочив сроки доставки.
Как итог - реквизит бурятского Государственного цирка силами неких четырех нанятых грузчиков перегрузили в другую машину с другим водителем.
Машина эта относилась к предпринимателю, с которым изначальная фирма-перевозчик была вынуждена заключить контракт на перевозку реквизита от Хрястово до Улан-Удэ за 320 000 рублей.
Неприятный сюрприз
В Улан-Удэ цирк обнаружил, что груз находится в ненадлежащем состоянии. В зале суда представитель цирка заявил, что реквизит прибыл в Улан-Удэ с заметным опозданием.
«По прибытии транспортного средства и внешнем осмотре было видно, что груз лежал хаотично, беспорядочно, нарушена целостность упаковки, визуально отмечались вмятины. Однако сразу же при разгрузке повреждение определить было невозможно. Оно выявлено после дальнейшей распаковки и использования циркового реквизита. По факту повреждения груза произведена фотофиксация и составлены акты о повреждении», - также пояснил он Фемиде.
Указано, что перевозчик самостоятельно организовал перегруз на другое транспортное средство без согласования и в отсутствие представителя цирка. Учреждение даже направило деловому партнеру претензию о повреждениях и потребовало возместить ущерб.
Суд пришел к выводу, что перевозчик нарушил условия перевозки груза по договору транспортной экспедиции. Провозглашено, что факт несанкционированного вскрытия пломбы, несанкционированной замены транспортного средства и перегруза реквизита лицами, не являющимися участниками спорных отношений, материалами дела установлен.
К примеру, согласно договору, перевозчик не имел права без согласования с цирком заменять транспортное средство. А вышло так, что надлежащих доказательств извещения, согласования с бурятской стороной разных возникавших обстоятельств перевозчик не предоставил. Как и доказательств наложения новой пломбы после перегруза реквизита в другое транспортное средство.
Деловой партнер, как мог, отбивался, но неубедительно.
Обстоятельств непреодолимой силы и иных условий, которые бы исключили ответственность перевозчика, в деле не установлено.
В суде, повторим, столкнулись два иска. Перевозчик требовал оплату за оказанную услугу, а цирк - возмещения ущерба. В рамках судебной экспертизы Бурятская ассоциация потребителей провела оценку величины ущерба.
Оба иска удовлетворены.
Конечным результатом юридической баталии явилось то, что перевозчика обязали выплатить цирку 938 630 рублей (899 630 рублей ущерба и почти 40 000 рублей судебных расходов по экспертизе. - Прим. ред.).
Апелляционную жалобу никто не подал, так что в неприятной истории с пьяным дальнобойщиком, который, вместо того, чтобы работать, пил водку, думаем, можно поставить точку. Надеемся, цирку удастся получить отсуженную сумму.
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