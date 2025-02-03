Госцирк Бурятии потерял миллион

Государственный цирк Бурятии имени народного артиста России М. Х. Жапхандаева оказался втянут в длительную и неприятную историю. Началась она еще два года назад, когда наша республика отмечала 100-летие своего образования и учреждения культуры выезжали в большие города.Бурятский цирк принимал участие в праздничных Днях республики на территориях Москвы и Санкт-Петербурга. После окончания ярких гастролей артисты и цирковой реквизит возвращались в родной город - Улан-Удэ. Реквизит надо было перевезти из культурной столицы страны в республику. Для этого цирковое учреждение заключило с фирмой-перевозчиком договор транспортной экспедиции. Однако деловое сотрудничество закончилось выяснением отношений в суде.Перевозчик потребовал, чтобы цирк оплатил перевозку, а тот, в свою очередь, заявил, что важная часть реквизита была испорчена при перевозке, и потребовал возместить ущерб.Повреждение претерпела так называемая одежда для сцены - специальный экран, состоящий из двух больших полотен размером 8,5 на 11 м. Учреждение потребовало от перевозчика 1 277 630 рублей.В целом цирковой груз весил аж 8 тонн. Перевозчик обязался осуществить его транспортировку из Санкт-Петербурга на рефрижераторе Volvo под управлением водителя Игоря Лопухина (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.). Это было закреплено в транспортной накладной. В товарной накладной также указали пломбу груза – «GВ 226073». Но гладко было только на бумаге.Реквизит прибыл в Улан-Удэ через три недели после его принятия к перевозке и на совсем другом транспорте. Из документов следовало, что груз доставлен почему-то из деревни Хрястово Владимирской области. И водитель был совершенно другой.«При этом наличие пломбы груза на данном транспортном средстве не установлено», - отмечено позднее в зале суда.Лопухин, оказывается, был не прочь приложиться к бутылке. В отделе полиции одного из районов Владимирской области зафиксировано сообщение о его «водительских приключениях». В материалах КУСП (Книги учета сообщений о преступлениях, правонарушениях, происшествиях. - Прим. ред.) осталось сообщение от представителя фирмы-перевозчика, что «нанятый водитель для перевозки груза сошел с маршрута, находится в запое».Водитель злоупотреблял спиртными напитками на стоянке около кафе «Лотос», в связи с чем представитель фирмы обратился в полицию для дальнейшей перегрузки вверенного реквизита.Фемида отметила, что перевозчик представил акт о состоянии транспортного средства и водителя. Последний находился в состоянии алкогольного опьянения, периодически не выходил на связь, игнорировал звонки сотрудников фирмы, по несколько дней простаивал на стоянках, тем самым просрочив сроки доставки.Как итог - реквизит бурятского Государственного цирка силами неких четырех нанятых грузчиков перегрузили в другую машину с другим водителем.Машина эта относилась к предпринимателю, с которым изначальная фирма-перевозчик была вынуждена заключить контракт на перевозку реквизита от Хрястово до Улан-Удэ за 320 000 рублей.В Улан-Удэ цирк обнаружил, что груз находится в ненадлежащем состоянии. В зале суда представитель цирка заявил, что реквизит прибыл в Улан-Удэ с заметным опозданием.«По прибытии транспортного средства и внешнем осмотре было видно, что груз лежал хаотично, беспорядочно, нарушена целостность упаковки, визуально отмечались вмятины. Однако сразу же при разгрузке повреждение определить было невозможно. Оно выявлено после дальнейшей распаковки и использования циркового реквизита. По факту повреждения груза произведена фотофиксация и составлены акты о повреждении», - также пояснил он Фемиде.Указано, что перевозчик самостоятельно организовал перегруз на другое транспортное средство без согласования и в отсутствие представителя цирка. Учреждение даже направило деловому партнеру претензию о повреждениях и потребовало возместить ущерб.Суд пришел к выводу, что перевозчик нарушил условия перевозки груза по договору транспортной экспедиции. Провозглашено, что факт несанкционированного вскрытия пломбы, несанкционированной замены транспортного средства и перегруза реквизита лицами, не являющимися участниками спорных отношений, материалами дела установлен.К примеру, согласно договору, перевозчик не имел права без согласования с цирком заменять транспортное средство. А вышло так, что надлежащих доказательств извещения, согласования с бурятской стороной разных возникавших обстоятельств перевозчик не предоставил. Как и доказательств наложения новой пломбы после перегруза реквизита в другое транспортное средство.Деловой партнер, как мог, отбивался, но неубедительно.Обстоятельств непреодолимой силы и иных условий, которые бы исключили ответственность перевозчика, в деле не установлено.В суде, повторим, столкнулись два иска. Перевозчик требовал оплату за оказанную услугу, а цирк - возмещения ущерба. В рамках судебной экспертизы Бурятская ассоциация потребителей провела оценку величины ущерба.Оба иска удовлетворены.Конечным результатом юридической баталии явилось то, что перевозчика обязали выплатить цирку 938 630 рублей (899 630 рублей ущерба и почти 40 000 рублей судебных расходов по экспертизе. - Прим. ред.).Апелляционную жалобу никто не подал, так что в неприятной истории с пьяным дальнобойщиком, который, вместо того, чтобы работать, пил водку, думаем, можно поставить точку. Надеемся, цирку удастся получить отсуженную сумму.