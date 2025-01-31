В Бурятии еще несколько дней сохранится морозная погода

По данным Бурятского ЦГМС с 31 января по 1 февраля в большинстве районов республики сохранится аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более, - сообщили в администрации города.

1 февраля:

По республике: переменная облачность, местами небольшой снег. Утром местами морозные дымки и туманы. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура воздуха ночью -31…-36°, местами -38…-43°.

Улан-Удэ: преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем западный 5-10 м/с. Температура ночью -31…-33°, днем -19…-21°.

2 февраля:

По республике: переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -28…-33°, местами -34…-39°.

Улан-Удэ: небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха

ночью -28…-30°, днем -17…-19°.

3 февраля:

По республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, поземок. Температура ночью -30…-35°, местами -37…-42°.

Улан-Удэ: ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -30…-32°, днем -18…-20°.

Обо всех предпосылках к ЧС сообщать в службу «ЕДДС»: 37-90-51, 21-36-65.

Фото: loon.site