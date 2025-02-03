Общество 03.02.2025 в 10:12

Морозы в Бурятии станут еще сильнее

К ним добавится сильный ветер и метели
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Текст: Елена Кокорина
Морозы в Бурятии станут еще сильнее

Жителям Бурятии советуют приготовиться к еще более сильным морозам. Помимо того, что они станут крепче, в республику придут также сильный ветер и метели.

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 февраля по северной половине республики, а 5 февраля по всей республике ожидаются снег, метели, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 24 м/с, снежные заносы и перепады температуры. С 6 февраля ожидается понижение температуры воздуха на 10 градусов и более.

Жителей и гостей республики просят быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности. Водителям рекомендуют соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, а по возможности отказаться от дальних поездок.

Фото: loon.site

 

 

 

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