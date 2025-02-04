Общество 04.02.2025 в 11:28

В Бурятии осталось всего 20 фронтовиков

Такие данные озвучили в министерстве соцзащиты
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осталось всего 20 фронтовиков
Фото: архив «Номер один»
По состоянию на 1 февраля 2025 года в Бурятии проживает 1521 ветеран Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в республиканском министерстве соцзащиты.

- Из этого числа один человек – инвалид войны, 19 жителей республики – участники войны, 1485 граждан – это труженики тыла, четыре имеют знак «Жителю блокадного Ленинграда», 12 – несовершеннолетние узники фашизма, - уточнила данные министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Наибольшее число ветеранов проживает в столице республике – 676, далее следует Кабанский район – 117 человек, в тройке лидеров Заиграевский и Тарбагатайский районы, где живут 66 ветеранов. Эта информация актуализируется еженедельно.
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