В Бурятии осталось всего 20 фронтовиков

По состоянию на 1 февраля 2025 года в Бурятии проживает 1521 ветеран Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в республиканском министерстве соцзащиты.- Из этого числа один человек – инвалид войны, 19 жителей республики – участники войны, 1485 граждан – это труженики тыла, четыре имеют знак «Жителю блокадного Ленинграда», 12 – несовершеннолетние узники фашизма, - уточнила данные министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Наибольшее число ветеранов проживает в столице республике – 676, далее следует Кабанский район – 117 человек, в тройке лидеров Заиграевский и Тарбагатайский районы, где живут 66 ветеранов. Эта информация актуализируется еженедельно.