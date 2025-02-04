Улан-удэнец украл телефон и помогал в его поисках

В Улан-Удэ сотрудниками уголовного розыска по горячим следам раскрыта кража телефона. Забавным является тот факт, что искать телефон помогал сам воришка, которого в итоге без труда вывели на «чистую воду».

Заявление о краже поступило в отделение полиции от местной жительницы.

- Женщина сообщила, что у 48-летнего знакомого её мужа в ходе совместного распития спиртного пропал телефон. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

Выяснилось, что телефон похитил их 29-летний собутыльник с кухонного подоконника. Злоумышленник выключил устройство, спрятал в барсетку, а затем принимал активное участие в поисках гаджета.

После он отправился в магазин, где используя карту потерпевшего, находящуюся в чехле телефона, приобрел продукты питания, - рассказали в полиции республики.

Встретив на улице знакомого, он отдал ему краденый телефон с просьбой продать, а затем вернулся к знакомым распивать спиртные напитки.

После нескольких неудачных попыток, что предприняла компания в поисках телефона, жена одного из граждан позвонила в полицию.

Подозреваемый ранее судим за имущественные преступления, не работает.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site