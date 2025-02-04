Сельчанин из Бурятии изобрел спасение от сибирских морозов

Житель села Эрхирик Артём Гудемчук производит котлы длительного горения, адаптированные специально для сибирских морозов. Котёл под названием «Баргузин», созданный по его проекту, уже завоевал признание потребителей не только в Заиграевском, но и в других районах Бурятии.

Подробное интервью со своим земляком-изобретателем опубликовали в местной газете «Вперед».

Монтажом систем отопления Артем занимается более десяти лет. После школы получил профессию сварщика и стал опытным специалистом всего, что касается теплоснабжения частных домов. За время работы установил множество отопительных агрегатов, которые есть в продаже в Бурятии. Особенности каждого из них знает на деле.

- Как оказалось, многие котлы меняют заявленные производителем параметры с наступлением холодов. Тогда я систематизировал все плюсы и минусы и решил создать свой котёл, который будет соответствовать запросам потребителя в нашем регионе. К примеру, объём топки, для которой не нужна дополнительная калибровка дров или длительность горения при очень низких температурах, когда человек не может круглосуточно стоять у печи и накидывать топливо. В общем, постарался учесть множество нюансов, исходя из которых спроектировал котёл, более подходящий под наши условия, - делится мастер особенностями своих усовершенствований.

Уже третий год предприниматель успешно реализует котлы «Баргузин», произведённые в Эрхирике, и за всё это время получил немало положительных отзывов как от жителей нашего района, так и от горожан и покупателей из других районов республики, сообщают в газете «Вперед».

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»