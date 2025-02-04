Общество 04.02.2025 в 15:38

Сельчанин из Бурятии изобрел спасение от сибирских морозов

Котел по его проекту пользуется популярностью среди земляков
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Сельчанин из Бурятии изобрел спасение от сибирских морозов

Житель села Эрхирик Артём Гудемчук производит котлы длительного горения, адаптированные специально для сибирских морозов. Котёл под названием «Баргузин», созданный по его проекту, уже завоевал признание потребителей не только в Заиграевском, но и в других районах Бурятии.

Подробное интервью со своим земляком-изобретателем опубликовали в местной газете «Вперед».

Монтажом систем отопления Артем занимается более десяти лет. После школы получил профессию сварщика и стал опытным специалистом всего, что касается теплоснабжения частных домов. За время работы установил множество отопительных агрегатов, которые есть в продаже в Бурятии. Особенности каждого из них знает на деле.
- Как оказалось, многие котлы меняют заявленные производителем параметры с наступлением холодов. Тогда я систематизировал все плюсы и минусы и решил создать свой котёл, который будет соответствовать запросам потребителя в нашем регионе. К примеру, объём топки, для которой не нужна дополнительная калибровка дров или длительность горения при очень низких температурах, когда человек не может круглосуточно стоять у печи и накидывать топливо. В общем, постарался учесть множество нюансов, исходя из которых спроектировал котёл, более подходящий под наши условия, - делится мастер особенностями своих усовершенствований.

Уже третий год предприниматель успешно реализует котлы «Баргузин», произведённые в Эрхирике, и за всё это время получил немало положительных отзывов как от жителей нашего района, так и от горожан и покупателей из других районов республики, сообщают в газете «Вперед».

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»

Теги
мороз печь изобретение котел

Все новости

Сильный ветер в Бурятии поломал схватившийся лед на Байкале
04.02.2025 в 15:59
Сельчанин из Бурятии изобрел спасение от сибирских морозов
04.02.2025 в 15:38
Улан-удэнец украл телефон и помогал в его поисках
04.02.2025 в 15:03
В Бурятии на Байкале утонул автомобиль
04.02.2025 в 14:37
Полицейские Бурятии сделали подарок подростку
04.02.2025 в 13:49
В Бурятии из-за задымления прервали занятия в школе
04.02.2025 в 12:45
В Бурятии пристраивают собаку с красивой особенностью
04.02.2025 в 12:37
Лыжню России в Улан-Удэ отменили из-за холодов
04.02.2025 в 12:36
В Бурятии девушка втянула в многомилионную аферу целую семью
04.02.2025 в 12:32
Почта в Улан-Удэ обработала почти 5 миллионов посылок и писем
04.02.2025 в 12:14
ЗУРХАЙ
с 29 января по 4 февраля

Читайте также
Улан-удэнец украл телефон и помогал в его поисках
На «чистую воду» его вывели полицейские
04.02.2025 в 15:03
Полицейские Бурятии сделали подарок подростку
Школьнику вручили проектор и сладости
04.02.2025 в 13:49
В Бурятии пристраивают собаку с красивой особенностью
Какие-то изверги выбросили ее в лесу
04.02.2025 в 12:37
Почта в Улан-Удэ обработала почти 5 миллионов посылок и писем
Больше всего почты пришлось на письменную корреспонденцию ― более 4 млн. штук
04.02.2025 в 12:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru