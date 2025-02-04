В Бурятии вручили медаль родственникам погибшего героя

Медаль «За боевые отличия» вручили родственникам погибшего воина СВО. Евгений Попов был удостоен награды в июне 2023 года, но не успел ее получить, так как погиб при защите мирного населения в ДНР спустя три месяца – 2 октября.

- В марте 2022 года наш земляк Евгений Попов из села Новоильинск подписал контракт и сразу же был направлен на специальную военную операцию. Гвардии сержант погиб 2 октября 2023 года на территории Донецкой Народной Республики, проявив героизм при защите мирного населения, - сообщили в ТГ-канале «Вперед.Заиграево».

Сегодня, 4 февраля, в торжественной обстановке медаль «За боевые отличия» родственникам погибшего передал военный комиссар Заиграевского района Буянто Лхасаранов.

Фото: ТГ-канал «Вперед.Заиграево»