Жители Бурятии стали чаще ездить в Монголию

Бурятская таможня подвела итоги работы за прошлый год. За минувший год общий объем грузооборота на всех пунктах пропуска увеличился и достиг рекордных показателей. О результатах работы ушедшего года, о развитии инфраструктуры и планах на будущее сотрудники таможни рассказали на пресс-конференции.

Грузоперевозки достигли рекорда

Международная пограничная линия Бурятии с Монголией составляет 1000 км. Чтобы ее пересечь, нужно пройти через один из пунктов пропуска. Их в Бурятии четыре – аэропорт «Байкал», железнодорожный пункт в Наушках и автомобильные в Мондах и Кяхте.

Как сообщил начальник Бурятской таможни Иван Бурлака, грузооборот за 2024 год через эти пункты пропуска увеличился на 11,5% и составил 8,9 млн тонн – это рекордный показатель для бурятской таможни. Кроме того, на 15% увеличилось количество физических лиц, проследовавших через границу, - до 771 тыс. граждан.

- Как и в прежние годы наибольшая доля грузооборота таможни (8,5 млн тонн) приходится на Наушки. Через МАПП Кяхта границу пересекло 32 тысячи грузовиков, что 13% больше показателей 2024 года. В общей сложности они перевезли 342 тысячи тонн грузов, что на 15% превышает показатели 2023 года. Большая часть перевозимых товаров приходится на экспортные поставки – в Монголию вывозятся продукты питания, стройматериалы, оборудование. Растет также и импорт – ввозятся товары народного потребления, оборудование, запчасти к автомобилям, а также легковые авто, ввоз которых в 2024 значительно увеличился по сравнению с прошлым годом. В основном импорт идет из КНР транзитом через Монголию, - рассказал Иван Бурлака.

Также через границу за 2024 год проследовало более 5500 грузовых железнодорожных составов. Через Наушки вывозятся нефтепродукты, пиломатериалы, продукты, удобрения, строительные материалы. Ввозится оборудование, транспорт, запчасти, товары народного потребления.

За 2024 год Бурятская таможня в доход федерального бюджета перечислила свыше 517 млн рублей. Большая часть этих денег - это платежи за выпуск 557 легковых автомобилей в свободное обращение. Кроме этого, порядка 100 млн рублей перечислили за экспорт 351 тонны нефрита.

В Монголию и обратно

Наряду с увеличением грузооборота существенно вырос и пассажиропоток. Всего за год через границу пропускных пунктов прошли около 770 тысяч человек, что превышает показатели предыдущего года на 15%. Через МАПП Кяхта в дни пиковых нагрузок летом проходило до 3 тысяч туристов и 750 автомобилей.

- Подобная динамика говорит нам о росте интереса граждан Монголии и туристов из других стран к поездкам в наш регион, туристический потенциал республики растет. Наибольшая часть туристов приезжает преимущественно летом. Мы стремимся и дальше создавать наилучшие условия для быстрого и комфортного прохождения гражданами таможенной границы без долгих очередей, - отметил Бурлака.

Границу в Мондах пересекли 57 тысяч человек, что на 25% больше, чем в 2023 году.

- Через Монды обычно ездят на озеро Хубсугул, восходят на Мунку-Сардык со стороны Монголии, потому что там удобнее. В Монды реверсивное движение, а поток людей большой. Работаем над тем, чтобы сделать движение через границу двусторонним, - отметил начальник Бурятской таможни.

Что везут контрабандисты

В 2024 году Бурятская таможня возбудила 20 уголовных дел и почти 2,6 тысячи дел об административных правонарушениях. Чaщe вceгo нapyшитeлями выcтyпaли физичecкиe лицa. A пpeдмeтaми пpaвoнapyшeния – тaбaчныe издeлия, aлкoгoльныe нaпитки, тoвapы нapoднoгo пoтpeблeния и пpoдyкты питaния. Также в минувшем году из Бурятии пытались вывезти культурные ценности, незаконно провезти валюту и контрафакт, сильнодействующие вещества, дериваты (части) животных. Юридические лица чаще всего незаконно вывозили лесоматериалы.

Из 20 возбужденных уголовных дел 11 дел – по фактам контрабанды лесоматериалов общим объемом 52 тысячи кубических метров и стоимостью свыше 360 млн рублей. Также четыре уголовных дела возбуждено по фактам незаконного вывоза из Российской Федерации почти 35 кг мускуса кабарги. Кроме этого, из незаконного оборота изъято 1276 граммов сильнодействующего вещества - сибутрамина при его пересылке в международном почтовом отправлении. Еще одно уголовное дело возбуждено по фактам контрабанды наличной иностранной валюты (юани), в пересчете на рубли - 4,4 млн рублей.

- Поскольку большинство физических лиц пересекает границу в регионе деятельности Бурятской таможни на личных легковых автомобилях, мы продолжаем выявлять факты нарушения сроков временного ввоза иностранными гражданами легкового транспорта, а также фиксируем случаи не вывоза временно ввезенных автомобилей в Монголию, - сообщил Иван Бурлака.

За прошлый год таможня возбудила 74 дела об административном правонарушении по фактам не вывоза легковых автомобилей в установленные сроки временного ввоза. Иван Бурлака напомнил, что иностранные граждане имеют право временно ввозить на территорию России легковые транспортные средства, зарегистрированные на территории иностранного государства, на срок своего временного пребывания на территории России, но не более 1 года. При этом указанный временно ввезенный автомобиль не должен передаваться во владение или пользование гражданину России.

Модернизация пунктов пропуска

Также активно развивалась инфраструктура. Был открыт склад временного хранения иностранных товаров, в том числе мясной продукции вблизи пункта МАПП Кяхта и другой таможенный склад для хранения спецтехники в Улан-Удэ. На грузовом дворе станции Наушки построили новый терминально-складской комплекс для досмотра четырех контейнеров одновременно.

В будущем на таможне планируют модернизировать и провести реконструкцию двух пунктов пропуска Наушки и Монды. По словам первого заместителя начальника таможни Евгения Данилова, модернизация позволит улучшить работу на пропускных пунктах, процесс уже начался.

- Работы по реконструкции уже вступили в активную фазу, процесс начался. Есть некоторые нюансы по подготовке проектно-изыскательных документаций, но соответствующий приказ Минтранса по реконструкции уже издан. Согласно плану, все работы завершатся к 2027 году. По завершению модернизации пропускная способность груза на пунктах будет увеличена в два раза, в Наушки возрастет до 20 миллион тонн груза, а в Монды до 590 транспортных средств. Фактически в Монды будет построен новый пункт пропуска, который будет переквалифицирован в международный многосторонний автомобильный пункт пропуска, - пояснил Данилов.

Что касается изымаемого конфиската, он передается на нужды минобороны, в МЧС и ОНФ. Так минобороны в 2024 году таможня передавала пиломатериалы, а также прицелы и приборы ночного видения. ОНФ передали порядка 40 сотовых телефонов.





Фото: "Номер один"