Срыв поездки из-за болезни

Вопрос: «Что делать, если по болезни мы не смогли поехать в запланированную поездку, а гостиницу уже забронировали?»

Роспотребнадзор отвечает:

- В случае, если вы самостоятельно бронировали номер гостиницы, действует статья 32 Закона о ЗПП и пункт 30 Правил предоставления гостиничных услуг. Согласно этим статьям потребитель в любое время вправе отказаться от договора при условии оплаты фактически понесенных расходов. Получается отель должен вернуть всю сумму потребителю, если не докажет, что понес фактические расходы.

Если в гостинице говорят, что, согласно их политике, они возвращают только часть суммы, то это является ущемлением прав потребителя, поскольку противоречат вышеперечисленным нормам.

В таком случае нужно обратиться за защитой своих прав в территориальные управления Роспотребнадзора.

К заявлению необходимо приложить:

- копии билетов (электронных билетов);

- кассовый чек или иной документ, подтверждающий факт оплаты билета;

- маршрутной квитанции со штампом об отмене рейса;

- копию претензии к исполнителю;

- ответ исполнителя на претензию (при наличии);

- иные документы.

Заявление может быть представлено через раздел «Обращения граждан» на сайте Роспотребнадзора или его территориальных органов либо непосредственно в Управление Роспотребнадзора.

В случае, если бронирование было сделано через агрегатор, то писать нужно исполнителю, то есть напрямую в отель.