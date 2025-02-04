Общество 04.02.2025 в 21:18

Цены на молоко в Бурятии могут вырасти на 10%

Производители уже предупредили торговые сети о грядущем повышении
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Текст: Иван Иванов
Цены на молоко в Бурятии могут вырасти на 10%
Фото: архив «Номер один»
Производители молочных продуктов намерены снова поднять цены и уже направили  торговым сетям «письма счастья». Речь идёт о повышении отпускных цен на 5-10%. В числе отправивших: «Вимм-Билль-Данн» (торговая марка «Домик в деревне», «Чудо» и др.), Health & Nutrition (бренд «Простоквашино», «Актибио», «Даниссимо»), Ehrmann, «Савушкин продукт», «Молочный кит» (Milk on). Об этом сообщают «Известия».

Рост себестоимости производства признали даже в Минсельхозе (что бывает нечасто). При этом сети не спешат принимать новые условия, но удерживают минимальные цены на ряд позиций. Ну а в ФАС как всегда заявили, что мониторят ситуацию и в случае необоснованного повышения цен готовы реагировать.

Согласно данным Росстата, за год к декабрю 2024-го средняя розничная цена сметаны по России составила 340 рублей за 1 кг (+20% к декабрю 2023 года), молоко пастеризованное подорожало на 19%, до 89,8 рублей за литр, сливочное масло — на 38,8%, до 1,2 тыс. рублей за 1 кг.

В Минсельхозе РФ подтвердили «Известиям», что в РФ фиксируют «существенный рост себестоимости производства молока и молочной продукции по многим направлениям: увеличиваются затраты на энергоресурсы, оборудование, технику и запчасти, упаковку, транспортные расходы и другие составляющие».
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