Общество 05.02.2025 в 17:21

В России предпримут дополнительные меры борьбы с кибермошенниками

Все телефонные вызовы будут проверяться по голосу и ключевым фразам
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Текст: Служба информации "Номер один"
В России предпримут дополнительные меры борьбы с кибермошенниками

Для борьбы с телефонными мошенниками Минцифры России планирует собирать векторы голосов подозреваемых в противоправной деятельности, при этом от последних не потребуется согласие, сообщает Коммерсант.

Данные будут аккумулироваться на единой антифрод-платформе, информацию о мошенничестве куда станут передавать органы власти и участники интернет-рынка. Так говорится в подготовленном Правительством РФ пакете антимошеннических поправок в действующие нормативно-правовые акты.

- При подключении дополнительных сервисов абонентами ИИ-системы операторов будут анализировать вызовы, по ключевым словам, которые используют злоумышленники, а также сверять голос звонящего с векторами из базы. Если выявлены ключевые слова или произошло совпадение по голосу, то система предупреждает абонента, что он разговаривает с мошенником, - сообщили авторы законопроекта.

В документе отдельно указано, что согласия на сбор биометрических данных «лиц, совершивших мошенничество с использованием сети связи» не требуется.

Для справки:

Вектор – это уникальное представление каких-либо данных (текста, изображения, голоса) в числовой форме, в результате их математического преобразования. Сравнение векторов позволяет судить о сходстве или различии между исходными данными.

На единую госплатформу по противодействию мошенничеству в интернете планируется выделить более 6 млрд руб. Платформу планируют запустить в тестовом режиме в 2025 году, а в промышленную эксплуатацию — в 2026-м.

 

Фото: loon.site

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