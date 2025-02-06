В Бурятии наградили лауреатов Госпремии

В четверг, 6 февраля, в правительстве Бурятии прошла торжественная церемония награждения лауреатов государственных премий РБ в области науки, техники и технологий, образования, а также республиканской премии «Найдал». Премией «Найдал» награждаются учащиеся, реализующих образовательные программы в области искусств.

Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил лауреатам дипломы и нагрудные знаки.



- В преддверии Дня науки хотел бы поздравить наших номинантов и победителей, наших ребят, кто получает премию «Найдал». Это будущее нашей республики и в науке, и в технике – во всех отраслях. Вы прошли непростой путь, доказали свою целеустремленность, настойчивость, свои возможности. Всех участников сегодняшнего мероприятия поздравляю. Все здесь активные, неравнодушные, творческие, работоспособные. В вашем лице – будущее нашей республики, будущее всей нашей большой России, - отметил Алексей Цыденов.



Один из лауреатов, заведующий лабораторией химии полимеров Байкальского института природопользования СО РАН Виталий Бурдуковский рассказал о разработке композиций для 3D- и 4D-печати.

- Мы работаем в такой сложной и интересной области – области 3D печати. Мы разрабатываем материалы для этого уникального метода, и наш метод – это фотополимеризация. Мы все – химики, химики-полимерщики, разрабатываем материалы очень интересные. Они обладают высоким комплексом механических, термических характеристик. Мне кажется, что самое главное то, что они способны изменять свою форму. Это так называемые 3D- и 4D печати. У нас очень много друзей, партнёров из республики Бурятия, из других городов. От всех огромная поддержка – это одна наша большая общая награда, наш общий успех. Будем работать дальше, на благо нашей бурятской, российской и мировой науки, - рассказал Виталий Бурдуковский.

Напомним, 2022 – 2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Особое внимание уделяется вовлечению исследователей и разработчиков в решение задач развития общества и страны.

День российской науки отмечается ежегодно 8 февраля.

Фото: правительство Бурятии