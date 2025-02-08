Бурятский язык идет в «Яндекс»

В России запущен и уже реализуется большой проект по внедрению в известный онлайн-ресурс «Яндекс-переводчик» языков нерусских народов страны. Это будет интересной патриотической «фишкой» сервиса, ведь все привыкли, что в различных интернет-переводчиках упор сделан на языки народов зарубежных стран.В числе внедряемых языков - бурятский.- Вопрос включения родных языков в сервис «Переводчик» общенационального интернет-портала «Яндекс» инициирован Федеральным агентством по делам национальностей и поддержан главой Республики Бурятия А. С. Цыденовым, - пояснил «Номер один» зам. министра образования Бурятии Батор Буянтуев.В России проживает множество нерусских народов, которые не имеют государственности за границами России. Якуты, башкиры, татары, удмурты, чеченцы и многие другие этносы не имеют своих отдельных стран. Для сравнения, российские корейцы имеют на планете два государства - КНДР и Республику Корея.Если ближе познакомиться с упомянутым переводческим сервисом, то мы увидим, что в списке языков уже начали появляться языки нерусских народов России. Мы нашли татарский, башкирский, чувашский языки. С пометкой, что это бета-версия, присутствуют якутский, удмуртский и марийский. Первая группа языков России запущена. Но бурятский в ней отсутствует.Думаем, отставание от лидеров - это результат некой пассивности Бурятии. Татарстан, как видим, оказался быстрее в продвижении татарского языка. Впрочем, сейчас ситуация активно меняется. В нынешнем году есть хорошие перспективы для большого шага вперед.- В 2024 году с русского на бурятский язык переведено более 120 тыс. предложений. После редактуры и корректуры параллельный корпус бурятского языка будет передан в ООО «Яндекс». Дальнейшие работы, связанные с включением подготовленных регионами корпусов языков в программную основу сервиса «Переводчик» и техническим запуском бета-версии, осуществляются за счет компании-разработчика, то есть ООО «Яндекс». Таким образом, разработка бета-версии бурятского языка начнется во второй половине 2025 года, - сообщил также Батор Буянтуев.Зам. министра подчеркнул, что для полного и бесперебойного функционирования онлайн-переводчика требуется перевод 1 млн пар параллельных предложений.- Поэтому работы по данному проекту продолжатся, - твердо заверил Батор Буянтуев, отметив, что этот проект внесет свой вклад в дело сохранения бурятского языка для наших детей и внуков.Конечно, это отлично, что в работе по подготовке внедрения бурятского языка в «Яндекс-переводчик» Бурятия выступает в качестве партнера. На самостоятельное внедрение такого огромного проекта у республики не хватило бы никаких финансов.Поход в направлении «Яндекс-переводчика» - дело нужное. Но более важным представляется пресловутая «работа на местах» по развитию языка коренного народа, языковых норм в соответствии с временем и т. д.Со времен Ломоносова и его последователей в русском языке почти все давным-давно определилось. Наверное, сейчас в нем исследовать практически уже нечего: все «перепахано» учеными, глубоко проанализировано, разобрано, разъяснено, все теории выдвинуты. О бурятском языке такого сказать, к сожалению, невозможно.Тем не менее в России тему изучения русского языка продолжают вести в целом ряде научных организаций. Начиная от находящегося в Москве Института русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук как ведущего центра научных исследований по русскому языку в России и за рубежом. А вы знаете, уважаемые читатели, какое научное учреждение является таким же ведущим центром по исследованию бурятского языка? Вот и мы тоже не знаем, никогда не слышали о существовании такого.Поэтому не проходит ощущение, что масштабное, всеобъемлющее научное изучение бурятского языка у нас не идет.Однако со стороны правительства работа продвигается. Так, в 2007 году вышло постановление правительства Бурятии о порядке утверждения норм современного бурятского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Республики Бурятия. Его подписал прежний руководитель республики Леонид Потапов. Документ принят «в целях усовершенствования норм современного бурятского литературного языка».Минобразования Бурятии получило статус органа, утверждающего нормы современного бурятского литературного языка.Но с предложениями по их усовершенствованию в ведомство могут обратиться лишь «научные, образовательные организации, подготовившие проекты изменений и дополнений в нормы современного бурятского литературного языка». Министерство затем ведет работу с поступившими предложениями, в процесс вовлекается некий экспертный совет и т. д.Как видим, простой человек тут не может ничего подготовить и предложить бурятскому минобразу. Ни изменений, ни дополнений.Вместе с тем для популяризации языка среди населения по указу Алексея Цыденова впервые в истории создан телеканал, который вещает исключительно на бурятском языке. Ежегодно разыгрываются гранты на различные программы по поддержке языка. Появляются онлайн-словари.Но до сих пор ситуация с нормами бурятского языка вызывает вопросы. Например, в Улан-Удэ на остановках транспорта устанавливают новые посадочные павильоны. Русскоязычное название дублируется на бурятском языке. Получившееся порождает недоумение.…На одной из остановок на дороге между сотыми кварталами и центром города написано «ост. Прямая», и есть дубляж на бурятском «Сэхэ харгы буудал». Сокращенное русское слово «ост.» продублировано полным бурятским «буудал» (то есть «остановка»). Это некорректный дубляж от переводчика? Или современные нормы языка не допускают сокращения «бууд.»?Если проблема в том, что в этом моменте бурятский язык оказался пока неразвит, то вопрос надо решать. Следует официально разрешить сокращать «буудал» до «бууд.». И дальше слово будет иметь два варианта.Проблема с «сократительными» нормами бросается в глаза также на бланках госструктур. Сокращенное русское «г. Улан-Удэ» дублируют бурятским «Улаан-Yдэ хото». Нормы языка запрещают написать сокращенно «Улаан-Yдэ х.»? Русское «ул. Сухэ-Батора» на официальных бланках дублируют как «Сyхэ-Баатарай гудамжа». Почему не «Сyхэ-Баатарай гуд.»?Видимо, нет такой нормы в бурятском языке? Значит, надо вводить ее, взяв пример с, как говорил классик, великого и могучего русского языка…Или виноват переводчик, которому поручили продублировать бланк? Человек оказался плохо знаком со стилями бурятского языка и не сумел применить официально-канцелярский стиль сокращения? Остановки, госбланки - это дело властей. Кстати, а каким будет дублирование сокращения «км/ч»? Тоже полными бурятскими словами?Бурятский используют и на бизнес-продукции. Тут лидером мы считаем улан-удэнский гормолзавод. Его продукция давно радует бурятским дубляжом. Русские сокращения тоже дублируют полными словами. Не очень понятно, почему, но в целом вопросов к заводу нет. Это не госорган, а частный бизнес, и он пишет, как нравится.Разве что в «Улаан-удэ хото» заводу хорошо бы вторую часть имени города написать на упаковке с большой «Y».«Потаповское» постановление от 2007 года говорит про официальный литературный язык. Но язык бурят не ограничивается данным вариантом. Это знает каждый, кто немного знаком с ним. Какова судьба той части языка, что не вошла в официальный вариант? Судя по всему, она отодвинута на обочину. Для сравнения, по русскому языку до сих пор экспедиции ездят по дальним уголкам России, собирают остатки диалектов. Потому что они - часть культуры русского народа.А есть ли в Бурятии, допустим, «Словарь диалектных синонимов бурятского языка»? Ведь бурятский интересен тем, что обозначение некоторых объектов, явлений в диалектах бывает различным.Взять слово «русские». Где-то буряты называют русских одним словом, а в другом месте - абсолютно другим. Эти бурятские слова-синонимы по-разному звучат, пишутся. Было бы интересно открыть такой словарь и посмотреть таблицу всех диалектных синонимов. Мы не слышали, что такой словарь выпускался в Бурятии, то есть глубина научного изучения и популяризации бурятского языка оставляет желать лучшего.Жизнь подталкивает к тому, что в Бурятии надо создать НИИ бурятского языка. Небольшую, но работоспособную научную организацию, которая займется в целом языком. А не одним литературным вариантом.Да и литературный явно нуждается в упрощении, универсализации. Иначе через 60 - 70 лет ничего не останется.