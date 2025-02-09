Собачье дело

Вопрос безнадзорных животных всегда стоял очень остро в Улан-Удэ. Бродячие собаки представляют угрозу для людей. Причина агрессивного поведения - незакрытые элементарные потребности, зная которые можно избежать многих проблем. Естественно, к делу нужно подходить с фундаментальной стороны.Согласно данным Роспотребнадзора Бурятии, в 2024 году за медицинской помощью по поводу укусов животными обратилось 2 539 человек. Из общей доли 39% - это дети до 17 лет. Доля укушенных бродячими собаками составила 41%, остальные 59% пострадали от собак с хозяевами, которые находились без привязи или на самовыгуле.- Идет очень большой всплеск нахождения на улицах хозяйских собак. Та незначительная доля собак, которая была выпущена, «потащила» за собой животных, находящихся на содержании граждан с нарушениями, - отмечали в комитете городского хозяйства на встрече со СМИ.Как мы помним, несколько лет назад случилась целая череда страшных нападений собак на людей. После чего произошло ужесточение административной ответственности за их выгул. Но такие меры не способствуют более ответственному отношению к своим питомцам.- Я сама родилась в Улан-Удэ, сейчас живу в Москве, иногда приезжаю в гости к родителям в Бурятию. И каждый раз боюсь здесь одна выйти на улицу, особенно вечером, - пишет анонимный подписчик популярной группы в социальной сети. - Дело в том, что родители живут в частном секторе, и все наши соседи выпускают своих собак на самовыгул. Животные бегают по улицам сами по себе, лают на прохожих, пугают не только детей, но и взрослых. И так на каждой улице. Пыталась разговаривать с соседями, просила не выпускать собак на самовыгул, но в ответ услышала что-то из серии: «в Москве у себя будешь командовать».Из-за смягчения республиканского законодательства об обращении с безнадзорными животными с нового года уже начали выпускать на волю безнадзорных собак. А они, как правило, становятся стимулом для хозяйских питомцев, чтобы выйти на улицу и сбиться в стаи. Как выяснилось, стерилизованные особи - это не гарант безопасности по отношению к окружающим, как уверяли зоозащитники.Ольга Цыдендамбаева - тренер и консультант по поведению собак, которая обучилась в Норвежском образовательном центре этической дрессировки собак. Эта школа учит этическому отношению к питомцам, построению здоровых отношений и гуманному воспитанию. Она поделилась прогрессивными методами воспитания животных, чтобы хоть немного просветить в этом вопросе нынешних и будущих владельцев.Со слов Ольги, перед тем как завести собаку, необходимо спросить у себя - для чего она мне нужна? Из-за того, что люди не соотносят свои желания и ожидания от будущего питомца, в том числе происходит пополнение и без того переполненных приютов для животных.Находясь перед выбором хвостатого друга, нужно учитывать темперамент, размер, окрас, длину шерсти, пол, возраст, породу. Чем больше заморочиться «до», тем меньше будет разочарований «после».Также нужно учитывать свой образ жизни, ведь у собаки свои потребности в зависимости от породы. Ответить себе, где она будет жить: в квартире или в доме. Какой потребуется уход и готовы ли уделять время и деньги, например, на грумминг. Какого возраста хотите собаку. Есть ли у вас дети. И вообще, готовы ли уделять свое драгоценное время на воспитание питомца. И очень важный вопрос: что для вас недопустимо в новом хвостатом друге? Например, у крупных собак обильное слюновыделение. В каких условиях животное содержалось до вас. Все это тоже важно знать, ведь это не игрушка, а живое существо, которое требует к себе постоянного внимания.- Например, хаски - они сами по себе очень активные и дружелюбные. И в последнее время было очень много переустроенных из них, потому что люди не учли такую особенность в хаски и не готовы мириться с постоянной активностью этих животных в своем пространстве, - комментирует специалист по поведению собак Ольга Цыдендамбаева.Как уверяет тренер собак, если правильным образом закрыты все базовые потребности животного, такие как питание, сон, безопасность, уход за своим телом, свобода передвижения, контакты с людьми и животными, то оно будет миролюбивым и спокойным. Но если из этого списка что-то одно проседает, то здесь проблемное поведение обеспечено.В качестве примера Ольга рассказала историю, случившуюся в частном секторе на Левом Берегу. Собака укусила своего хозяина. Такое случается достаточно редко, потому что в основном они кусают членов семьи, чаще детей, гостей и малознакомых людей, отмечает Ольга.- Я очень заинтересовалась этим случаем и начала узнавать, в каких условиях жила собака. Как выяснилось, питомец всю жизнь просидел на цепи, ее кормил всегда хозяин, и никто из членов семьи к ней не подходил. Вскоре у мужчины из-за заболевания начался тремор рук. В один момент, когда он подошел к своей собаке с миской еды, она набросилась на хозяина и укусила его. Им пришлось ее усыпить, - комментирует специалист по поведению собак Ольга Цыдендамбаева. - Просто нужно понимать, что животное на цепи - это заряженное оружие, которое в какой-то момент может выстрелить. У него потребность в свободном передвижении была ограничена, и тремор рук хозяина стал триггером для выплеска агрессии.Свою агрессию собаки, конечно, переадресуют и на другие раздражители, чаще всего это дети, незнакомые люди, другие хвостатые.- Пока человек здоров и с ним все в порядке, собака будет послушной, - добавила Ольга. - Но у наших людей потребительское отношение к ним, мол, пусть они сидят на цепи и охраняют дом. Хотя вряд ли те смогут сохранить ваше имущество. Если люди идут целенаправленно на ограбление, то они запросто их нейтрализуют.Также важна нормальная социализация с другими собаками и людьми, чтобы она адекватно реагировала на окружающих. И нужно понимать, что это животное - зеркало своего владельца и его семьи.Оказывается, есть определенная шкала стресса собак от основателя европейской ассоциации тренеров собак Тюрида Ругоса, по которой можно определить состояние и спрогнозировать то или иное поведение у братьев наших меньших. От незаметных и быстрых до явных и красноречивых.- Если собака начинает зевать, подходить по дуге, облизывает нос, отворачивается, замедляется, то это сигналы примирения при низком уровне стресса. Понятно, что нужно воспринимать эти сигналы в контексте. Утром, при пробуждении, собака будет зевать, и это нормально. Смещенное поведение: нюхает землю, чешется, берет предметы в пасть, грызет и разрывает предметы. Далее по нарастающей симптомы стресса – тяжелое дыхание, встряхивается, дрожит, замирает и показывает «китовый глаз», когда виден белок глаз. А предупреждающим сигналом является то поведение, когда она начинает рычать, скалиться. Бросок - это не сам акт агрессии. Именно укус - это пик агрессии, когда завышен уровень стресса, готовность защищать себя и атаковать, - прокомментировала шкалу стресса Ольга.Чтобы не доводить до проблемного поведения, необходимо к воспитанию собак подойти комплексно. Причинами стресса у них могут быть проблемы со здоровьем, нездоровая и возбужденная окружающая среда, неудобное место содержания. Даже анатомически неправильно подобранная шлейка, поводок-рулетка, из-за которой питомец постоянно находится в напряжении, тоже могут стать причинами для стресса, утверждает специалист.Если вы встретились с собакой, то первым делом нужно знать сигналы языка ее тела, которые описаны выше, и наблюдать за ней. Нужно замедлить свое движение. Если рядом есть прохожие, то обязательно сообщить, что вам нужна помощь. Нужно взять в руки любой предмет - сумку, рюкзак, сняв их с плеч, подобрать палку. Как утверждает специалист, так, в первую очередь, самому человеку от того факта, что в руках есть предмет - условная защита, будет психологически легче.- Ни в коем случае нельзя кричать, бежать, махать, смотреть в глаза животному, когда она в агрессии. Не нужно идти прямо к ней, лучше сделать дугу, немного повернув корпус, таким образом вы покажете собаке, что не представляете для нее угрозы. Эти рекомендации описаны до того, как собака атаковала, а действия во время атаки противоположны, - поясняет тренер собак Ольга.При атаке «скормите» предмет, который у вас в руках, прямо ей в пасть, чтобы хоть каким-то образом оградиться. Как утверждает Ольга, бесполезно бить по телу - целиться нужно в морду. Не поворачивайтесь спиной к собаке, иначе у нее сработает рефлекс, и она побежит за вами автоматически, как за жертвой.Нужно постараться остаться на ногах, понятно, что если человек упадет, то укусов будет намного больше в разных частях тела. Как объяснила кинолог, если собака кусает в ногу, есть руки для защиты, и наоборот. Если сбиты с ног, нужно прикрыть жизненно важные органы: голову, шею, живот.Если собака схватила человека и держит, то по возможности стабилизируйте ее голову и удерживайте, для меньшей травматизации человека палкой или чем-то подобным раскрывайте пасть у нее, уточняет специалист. При укусе сразу обратитесь в травмпункт, если у нее есть владелец, узнайте, вакцинировано ли животное от бешенства.- Согласно исследованиям, чаще всего кусают домашние и стерилизованные собаки. У них больше страхов и разбалансирована гормональная система. Конечно, некастрированные собаки в определенный период тоже будут проявлять агрессию. Уличные животные боятся людей, а домашние нет, - подвела итог Ольга Цыдендамбаева.В целом получается, что цепные собаки, отпущенные на волю, представляют огромную угрозу для случайных прохожих. Адресовав им свою агрессию, воспринимая человека как раздражителя, они могут совершить нападение. А причиной такого опасного поведения будет безответственное отношение его же хозяина, не удовлетворяющего потребности своего хвостатого друга.