«Фанерные домики» или модульные отели?

Арбитражным судом Бурятии рассмотрено десять исков Министерства туризма РБ к предпринимателям и организациям - получателям субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов). Еще два иска находятся на стадии судебного разбирательства.Основанием для обращения Минтуризма РБ в суд стали результаты проверки Счетной палатой РБ целевого и эффективного использования субсидий в 2022 - 2023 гг. Заключение контрольного органа было дано в начале 2024 года. Минтуризма РБ отреагировало оперативно. Уже в июне-июле исковые заявления с требованиями о возврате части субсидий поступили в Арбитражный суд РБ. В большинстве своем они касались невыполнения получателями господдержки условия о создании новых рабочих мест в количестве, установленном соглашениями между представителями турбизнеса и Минтуризма РБ. Некоторые - еще и количества возведенных модульных объектов размещения.Счетная палата РБ была привлечена к участию в судебных процессах в качестве третьего лица. На стороне ответчиков по отдельным делам выступил уполномоченный по правам предпринимателей Чингис Матхеев.Арбитражный суд Бурятии отказал в удовлетворении исковых требований Минтуризма РБ по всем рассмотренным делам. И вот почему.Например, Счетная палата РБ указала, что на территории базы отдыха Dacha в пос. Новый Энхалук одним из получателей субсидий вместо десяти возведено пять модульных строений. Однако в суде предприниматель представила договор с производителем модульных домов, который обязался выполнить изготовление, поставку и установку десяти модулей. Куда же в таком случае делись еще пять?А ларчик-то просто открывается: на базе отдыха было возведено пять строений, каждое из которых состоит из двух модулей, установленных в два этажа.Такое решение было изначально предусмотрено проектом: «Предлагается строительство на территории базы отдыха Dacha пяти двухэтажных домов для туристов. Дома представляют из себя сблокированные вертикально два жилых модуля, объединенных объемом наружной лестницы на второй этаж. В каждом модуле размещаются по три человека. Жилые модули полностью благоустроены, обеспечены всеми необходимыми сетями инженерно-технического обеспечения». Это описание вместе с эскизом было включено предпринимателем в заявку на получение субсидии. Никто никого в заблуждение не вводил. То, что 5 х 2 = 10, это и школьнику младших классов понятно.На базе отдыха «Тотем» Счетная палата РБ также обнаружила пять строений вместо десяти. Но эксперт при последующем обследовании пришел к выводу: «Наличие собственного фундамента, замкнутой нижней обвязки, собственного независимого каркаса позволяет рассматривать модульные дома как независимые строения, установленные в непосредственной близости друг к другу».Суд, со своей стороны, отметил: «Специальные требования к расположению модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) на территории земельного участка не установлены».Проще говоря, как именно устанавливать модульные дома для туристов на базе отдыха - дело самого предпринимателя. И его решение может зависеть от множества объективных факторов: площади и рельефа земельного участка, наличия и сохранения леса на нем, вариантов создания инженерной инфраструктуры, оборудования зон отдыха для гостей на открытом воздухе и т. д. При этом одно строение может состоять из двух и более модулей с отдельными входами и автономными удобствами.Теперь о новых рабочих местах. Счетная палата РБ запрашивала данные об оплате налогов и страховых сборов в УФНС по РБ. И пришла к выводу о том, что новых рабочих мест не создано.Однако получателями субсидий были поданы в налоговую инспекцию уточняющие декларации, оплачены страховые взносы, НДФЛ, пени. Все это они представили суду вместе с изменениями в штатном расписании и трудовыми договорами с новыми работниками: администраторами, горничными, техническим персоналом.В итоге суд пришел к выводу: «Выявленный проверкой факт неуплаты страховых взносов может свидетельствовать лишь о нарушении предпринимателем действующего трудового и налогового законодательства, но не является нарушением заключенного соглашения о предоставлении субсидии». Поскольку соглашением предусмотрено увеличение числа рабочих мест, но не установлена какая-либо сумма дополнительных отчислений в бюджет и внебюджетные фонды.Между тем, по данным за девять месяцев 2024 года, налоговые отчисления представителей турбизнеса, реализовавших проекты по созданию модульных средств размещения в 2022 - 2023 гг., выросли на 2,6 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили свыше 22,7 млн рублей. Так что эффект для бюджета налицо.Как ни парадоксально, но Арбитражный суд Бурятии, отказав в удовлетворении исковых требований Минтуризма РБ, основанных на выводах Счетной палаты РБ, подтвердил правомерность действий и полноту контроля со стороны госведомства за освоением субсидий представителями турбизнеса. Как первое, так и вторые выполняли свои полномочия и обязательства добросовестно. Теперь это юридический факт и тот редкий случай, когда можно по праву гордиться проигрышем в суде.Добросовестность Минтуризма РБ и большинства получателей субсидий подтвердила и Счетная палата РБ, разместившая на своем официальном сайте отчет о принятых мерах. Например, оперативно закуплено и установлено недостающее на момент проверки оборудование: конвекторы, душевые кабины, сейфы, телевизоры, прикроватные тумбочки, кондиционеры (скорее всего, предприниматели и сами приобрели бы их к открытию сезона, а в некоторых случаях оборудование уже находилось на складах). Контрольным органом отмечено, что получателями субсидий «обязательства по соглашению с Минтуризма РБ исполняются полностью», в том числе обеспечено круглогодичное использование модульных отелей».Стоит отметить, что в рамках контроля за ходом реализации проектов создания некапитальных средств размещения представителями Минтуризма РБ осуществлялись регулярные выезды для осмотра объектов туристической инфраструктуры. А в помощь представителям турбизнеса организуются посещения уже работающих и хорошо зарекомендовавших себя модульных отелей. Проводятся семинары по вопросам выполнения заключенных с профильным ведомством соглашений, предоставления отчетности, соблюдения законодательства России.Туризм становится все более значимой отраслью экономики Бурятии. Его доля в ВРП в 2023 году составила 3,7%. Для сравнения: в Российской Федерации в целом - 2,8%.За январь-ноябрь 2024 года туристский поток в Бурятии достиг беспрецедентного уровня - 811,6 тыс. поездок (темп роста к соответствующему периоду 2023 года - 101,4 %). Объем оказанных платных туристических и гостиничных услуг вырос на 15 % и превысил 4,9 млрд рублей.Мощный импульс развитию туристической отрасли Бурятии дан стартом национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В том числе программой создания некапитальных средств размещения, в рамках которой построено 54 модульных отеля на 588 номеров. В них могут одновременно разместиться более тысячи отдыхающих - жителей и гостей республики.С 2023 года Бурятия участвует в конкурсе на получение господдержки из федерального бюджета - направляет заявку и предложенные представителями турбизнеса проекты в Минэкономразвития России. По итогам их рассмотрения определяется общая сумма субсидий на создание модульных средств размещения. В 2024 году она составила свыше 190,7 млн рублей, но существенно меньше, чем в 2023 году, когда было 349,7 млн рублей.Это связано со снижением активности бизнес-сообщества в силу объективных факторов: высокой ключевой ставкой Банка России, прямо влияющей на доступность кредитных ресурсов, загруженностью производителей модульных зданий (увеличение сроков исполнения заказов). А также ограничениями и запретами природоохранного законодательства. По этой причине, например, невозможно воплотить отдельные проекты по созданию модульных средств размещения в Баргузинском и Прибайкальском районах.Еще один фактор, сдерживающий инициативу предпринимателей, - длительные сроки процедуры изменения категории назначения земель, на которых предполагается реализация проектов. В Тункинском районе из-за длительного согласования не утверждены правила землепользования и застройки муниципального образования «Аршан», что создает трудности инвесторам.Поэтому теперь субсидии на создание модульных отелей будут предоставляться на трехлетний период - с 2025 по 2027 год. Предприниматели получат фору во времени для решения экономических вопросов и прохождения бюрократических процедур. Сейчас Минтуризма РБ проводит отбор заявок предпринимателей, который продлится до 3 марта. Реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Бурятии продолжается.