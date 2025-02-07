Жителей Бурятии приглашают на встречи по профилактике мошенничеств

С 10 по 14 февраля МВД Бурятии проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание! Мошенники!».«Приглашаем пенсионеров и граждан, не состоящих в трудовых коллективах, а также всех желающих на встречи по профилактике преступлений c использованием IT-технологий. Всего в рамках акции будет организовано около 4 тысяч информационных площадок во всех муниципальных образованиях и сельских поселениях. Свыше 430 сотрудников полиции во взаимодействии с правительством республики, муниципальными органами, ответственными лицами крупных предприятий и организаций, общественниками вооружат граждан информацией о способах обмана, проведут практические занятия по установлению защитных опций в телефонах и личных аккаунтах на портале госуслуг, приведут примеры актуальных схем аферистов, напомнят о последствиях беспечности», - обратились к жителям республики в полиции.Как отметили в МВД, почти половина задействованных в масштабной акции сотрудников полиции — опытные и компетентные руководители, в частности, 53 представителя аппарата регионального МВД.С графиками проведения мероприятий можно ознакомиться на сайте МВД Бурятии.