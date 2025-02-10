Массовое отключение света пройдет в Улан-Удэ

Мэрия Улан-Удэ предупредила горожан о массовых отключениях света, которые пройдут сегодня в разных районах города. Причина этого – ремонтные работы на сетях «Бурятэнерго».Электричество отключат по следующим адресам:- п. Забайкальский квартал 1-45, ул. 30-лет Победы.-п. Забайкальский, ул. Холмистая 1-39, ул. Совхозная, 2-20, ул. Ореховая 2-38, ул. Клюквенная 40-57.- п. Исток ул. Мирная 2-69, ул. Онежская 1-41, ул. Переулок Мирный 1-6, ул. Светлогорская 1-6, ул. Еравнинская 20.- ул. Цолгинская 15-47, ул. Снежная 8-25, 10а.- ул. Полигон, ул. Таганская, ул. Грушевая, ул. Телембинская, ДНТ «Баяр», ул. Арбузова, ул. Третьякова, ул. Богданова, ул. Бородина, ул. Блинова, ул. Житкова, ул. проезд Третьякова, детский сад по ул. Арбузова 4а, ул. Перова, поликлиника №6 по ул. Третьякова 16а.- ул. Кленовая, ул. Загутайская, ул. Сахаюртинская, ул. пер. Кленовая, ул. Рождественская, ул. Балдано.- ДНТ «Терра» ул. Ясногорская, ул. Дамби Дамбаева, ул. Ракитовая, 7-й проезд, ул. П. Матросова 1а (База Барис).- ул. Цивилева 50, школа № 65 по ул. Гагарина 26А, общежитие по ул. Гагарина 45.- ул. Ижевская 1-22, Школьный пер. 9-33, Ижевская 13а, Батарейная 19-70, ул. Батарейная 60 школа №58, котельная школы, Гарнизонная 25–39.