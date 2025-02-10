Общество 10.02.2025 в 09:18

Массовое отключение света пройдет в Улан-Удэ

Без электричества останутся десятки улиц
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Текст: Андрей Константинов
Массовое отключение света пройдет в Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
Мэрия Улан-Удэ предупредила горожан о массовых отключениях света, которые пройдут сегодня в разных районах города. Причина этого – ремонтные работы на сетях «Бурятэнерго».

Электричество отключат по следующим адресам:

с 10-00 до 16-00

- п. Забайкальский квартал 1-45, ул. 30-лет Победы.

-п. Забайкальский, ул. Холмистая 1-39, ул. Совхозная, 2-20, ул. Ореховая 2-38, ул. Клюквенная 40-57.

- п. Исток ул. Мирная 2-69, ул. Онежская 1-41, ул. Переулок Мирный 1-6, ул. Светлогорская 1-6, ул. Еравнинская 20.

с 10-00 до 17-00

- ул. Цолгинская 15-47, ул. Снежная 8-25, 10а.

с 10-00 до 18-00

- ул. Полигон, ул. Таганская, ул. Грушевая, ул. Телембинская, ДНТ «Баяр», ул. Арбузова, ул. Третьякова, ул. Богданова, ул. Бородина, ул. Блинова, ул. Житкова, ул. проезд Третьякова, детский сад по ул. Арбузова 4а, ул. Перова, поликлиника №6 по ул. Третьякова 16а.

- ул. Кленовая, ул. Загутайская, ул. Сахаюртинская, ул. пер. Кленовая, ул. Рождественская, ул. Балдано.

- ДНТ «Терра» ул. Ясногорская, ул. Дамби Дамбаева, ул. Ракитовая, 7-й проезд, ул. П. Матросова 1а (База Барис).

с 9-00 до 17-00

- ул. Цивилева 50, школа № 65 по ул. Гагарина 26А, общежитие по ул. Гагарина 45.

с 13-00 до 15-00

- ул. Ижевская 1-22, Школьный пер. 9-33, Ижевская 13а, Батарейная 19-70, ул. Батарейная 60 школа №58, котельная школы, Гарнизонная 25–39.
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