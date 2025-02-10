Общество 10.02.2025 в 17:15

Самолечением простуды улан-удэнка довела себя до реанимации

Врачи диагностировали у нее тяжелую двустороннюю пневмонию
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Текст: Елена Кокорина
Самолечением простуды улан-удэнка довела себя до реанимации

Обычная простуда обернулась для пациентки 78 лет реанимацией. Жительница Улан-Удэ несколько дней принимала противовирусные при температуре и кашле, но на третьи сутки ее состояние резко ухудшилось.

Сначала у женщины появилась одышка, вскоре температура поднялась до 39, и появился кашель с обильным выделением мокроты. Испугавшись, она вызвала скорую и была доставлена в БСМП.

- Женщину поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии с дыхательной недостаточностью. С сатурацией 78% она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находилась там 10 дней. По результатам проведенного обследования ей был поставлен диагноз «внебольничная двухсторонняя полисегментированная пневмония тяжелой степени», - рассказали в БСМП.

Врачи отмечают, что лечение усложняли сопутствующие болезни пожилой женщины, такие как приобретенный порок сердца, перенесенная операция по замене клапана, хроническая обструктивная болезнь легких, ожирение 2-й степени и отсутствие прививки в сезон гриппа и простуд.

- Тем не менее, усилия специалистов и правильно подобранная терапия принесли свои результаты: женщина была переведена в отделение терапии для дальнейшего лечения. По результатам контрольных анализов на 32 сутки пациентка была выписана домой, - добавила лечащий врач Галина Каркунова.

Фото: loon.site

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простуда реанимация

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