В Еравнинском районе Бурятии отремонтируют дорогу и мосты

В 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжится ремонт региональной дороги Улан-Удэ-Романовка -Чита. Планируется отремонтировать 30 км этой дороги и 4 моста, в том числе из средств дорожного фонда - мост на подъезде к поселку Целинный.

- Часть объектов переходящие. Например, участок 200 - 234 км начали ремонтировать еще в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», а в этом продолжат в рамках «Инфраструктура для жизни», - отметили в минтрансе.

По проекту на этом участке дороги предусмотрено поднятие уровня дороги, укрепление откосов и обочин, асфальтирование, устройство восьми остановок, тротуаров, пешеходных переходов, водопропускных труб. Завершение ремонта запланировано на 2026 год.

- Один из самых сложных участков из-за заболоченной местности, вечной мерзлоты и пучин находится на с 357 по 387 км. Этот участок также является переходящим. В прошлом году подрядная организация усилила дорогу армированием насыпи с применением георешетки в местах залегания слабых грунтов и спрямила опасные повороты. Капремонт здесь выполнят в переходном типе покрытия. Ввести в эксплуатацию участок планируют в 2025 году, - пояснили в ведомстве.

К работам приступят в этом году и на новых объектах: капитально отремонтируют участок дороги с 234 по 264 км, в том числе расположенные на нем мосты - через ручей Гавриловский (257 км) и через реку Эгита (236 км).

По проекту на новом участке дороги запланированы работы по устройству дорожной одежды, системы водоотвода с проезжей части, обустройству примыканий, автобусных остановок, установке наружного освещения и других элементов инфраструктуры. Ожидается, что полностью объект будет введен в эксплуатацию в 2027 году.

Также в этом году на региональной дороге Улан-Удэ-Романовка-Чита капитально отремонтируют мост через реку Холой на 356 км. Старый железобетонный мост протяженностью 65,6 погонных метра был построен в 1995 году и находится в неудовлетворительном состоянии. Завершат все работы дорожники до конца 2026 года.

Дорожники приведут мост в нормативное состояние, укрепят береговые, промежуточные опоры, обустроят водоотвод, дорожную одежду. Завершить работы должны до конца 2026 года.

Кроме того, за счет средств Дорожного фонда Бурятии продолжится капремонт моста через реку Саган-Гол на подъезде к поселку Целинный. Мост планируется открыть уже в этом году.

Для справки:

Автомобильная дорога Улан-Удэ-Романовка-Чита входит в опорную сеть дорог. За последние пять лет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже отремонтировано более 100 км трассы.

Фото: Минтранс РБ