Общество 11.02.2025 в 09:36

В Еравнинском районе Бурятии отремонтируют дорогу и мосты

В 2025 году продолжится ремонт Улан-Удэ-Романовка -Чита
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Еравнинском районе Бурятии отремонтируют дорогу и мосты

В 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжится ремонт региональной дороги Улан-Удэ-Романовка -Чита. Планируется отремонтировать 30 км этой дороги и 4 моста, в том числе из средств дорожного фонда - мост на подъезде к поселку Целинный.

- Часть объектов переходящие. Например, участок 200 - 234 км начали ремонтировать еще в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», а в этом продолжат в рамках «Инфраструктура для жизни», - отметили в минтрансе.

По проекту на этом участке дороги предусмотрено поднятие уровня дороги, укрепление откосов и обочин, асфальтирование, устройство восьми остановок, тротуаров, пешеходных переходов, водопропускных труб. Завершение ремонта запланировано на 2026 год.

- Один из самых сложных участков из-за заболоченной местности, вечной мерзлоты и пучин находится на с 357 по 387 км. Этот участок также является переходящим. В прошлом году подрядная организация усилила дорогу армированием насыпи с применением георешетки в местах залегания слабых грунтов и спрямила опасные повороты. Капремонт здесь выполнят в переходном типе покрытия. Ввести в эксплуатацию участок планируют в 2025 году, - пояснили в ведомстве.

К работам приступят в этом году и на новых объектах: капитально отремонтируют участок дороги с 234 по 264 км, в том числе расположенные на нем мосты - через ручей Гавриловский (257 км) и через реку Эгита (236 км).

По проекту на новом участке дороги запланированы работы по устройству дорожной одежды, системы водоотвода с проезжей части, обустройству примыканий, автобусных остановок, установке наружного освещения и других элементов инфраструктуры. Ожидается, что полностью объект будет введен в эксплуатацию в 2027 году.

Также в этом году на региональной дороге Улан-Удэ-Романовка-Чита капитально отремонтируют мост через реку Холой на 356 км. Старый железобетонный мост протяженностью 65,6 погонных метра был построен в 1995 году и находится в неудовлетворительном состоянии. Завершат все работы дорожники до конца 2026 года.

Дорожники приведут мост в нормативное состояние, укрепят береговые, промежуточные опоры, обустроят водоотвод, дорожную одежду. Завершить работы должны до конца 2026 года.

Кроме того, за счет средств Дорожного фонда Бурятии продолжится капремонт моста через реку Саган-Гол на подъезде к поселку Целинный. Мост планируется открыть уже в этом году.

Для справки:

Автомобильная дорога Улан-Удэ-Романовка-Чита входит в опорную сеть дорог. За последние пять лет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже отремонтировано более 100 км трассы.

 

Фото: Минтранс РБ

Теги
дороги инфраструктура для жизни Бурятия

Все новости

В Улан-Удэ рассказали, где сегодня отключат свет, воду и тепло
11.02.2025 в 09:51
Предпринимателя в Бурятии осудили за привлечение к труду мигрантов
11.02.2025 в 09:51
В Еравнинском районе Бурятии отремонтируют дорогу и мосты
11.02.2025 в 09:36
Дело пострадавшей девочки в Бурятии будет контролироваться Москвой
11.02.2025 в 09:18
Срыв поездки из-за болезни
11.02.2025 в 09:00
В Бурятии энергетики до последнего пытались сэкономить на погибшем работнике
11.02.2025 в 06:00
В Бурятии катившая с горки девочка угодила прямо под машину
10.02.2025 в 17:46
Мошенники продолжают взламывать аккаунты на Госуслугах
10.02.2025 в 17:42
В Бурятии показали, как растут ледяные иглы
10.02.2025 в 17:38
Жителей Улан-Удэ просят подарить книги для домов-интернатов
10.02.2025 в 17:33
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ рассказали, где сегодня отключат свет, воду и тепло
Причиной отключений стали ремонтные работы
11.02.2025 в 09:51
Предпринимателя в Бурятии осудили за привлечение к труду мигрантов
С него взыскали 250 тысяч в доход государства
11.02.2025 в 09:51
Срыв поездки из-за болезни
Можно ли вернуть залог?
11.02.2025 в 09:00
В Бурятии энергетики до последнего пытались сэкономить на погибшем работнике
Однако отмахнуться от родственников убитого током монтера им не удалось
11.02.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru