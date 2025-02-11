В Бурятии простятся с участником СВО и многодетным отцом Баиром Ардановым.

- Администрация и совет депутатов муниципального образования «Тункинский район» выражают искренние соболезнования родным и близким младшего сержанта Арданова Баира Романовича, - сообщили в районной администрации.

Баир Романович родился 6 апреля 1985 года в семье Ардановой Ирины Тапхаевны и Сотникова Романа Сергеевича. Учился и закончил Кыренскую среднюю образовательную школу в 2003 году.

После окончания Кыренской средней школы в 2003 году он продолжил обучение в Бурятском государственном университете, где в 2008 году получил диплом по специальности «юрист».

После получения образования Баир Романович создал семью с Надеждой Николаевной, родили 6 детей.

Баир Романович работал разнорабочим в ООО «Статуссиб».

С началом специальной военной операции Баир Романович в августе 2022 года подписал контракт, чтобы защищать свою страну.

1 июня 2024 года он погиб при выполнении боевых задач на территории Донецкой Народной Республики. У Баира Романовича остались любящие жена, шестеро детей, сестра и племянники.

Прощание и прощальный митинг пройдут сегодня во вторник, 11 февраля.

Вынос в 13:00, по адресу: с. Кырен, ул. Жукова 5, кв. 2.

Прощальный митинг пройдет на площадке возле кафе «Чашка».

Вечная память Герою!

Фото: администрация Тункинского района