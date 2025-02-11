Общество 11.02.2025 в 11:36

В Бурятии простятся с участником СВО и многодетным отцом Баиром Ардановым

У бойца остались любящие жена, шестеро детей, сестра и племянники.
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии простятся с участником СВО и многодетным отцом Баиром Ардановым

В Бурятии простятся с участником СВО и многодетным отцом Баиром Ардановым.

- Администрация и совет депутатов муниципального образования «Тункинский район» выражают искренние соболезнования родным и близким младшего сержанта Арданова Баира Романовича, - сообщили в районной администрации.

Баир Романович родился 6 апреля 1985 года в семье Ардановой Ирины Тапхаевны и Сотникова Романа Сергеевича. Учился и закончил Кыренскую среднюю образовательную школу в 2003 году.

После окончания Кыренской средней школы в 2003 году он продолжил обучение в Бурятском государственном университете, где в 2008 году получил диплом по специальности «юрист».

После получения образования Баир Романович создал семью с Надеждой Николаевной, родили 6 детей.

Баир Романович работал разнорабочим в ООО «Статуссиб».

С началом специальной военной операции Баир Романович в августе 2022 года подписал контракт, чтобы защищать свою страну.

1 июня 2024 года он погиб при выполнении боевых задач на территории Донецкой Народной Республики. У Баира Романовича остались любящие жена, шестеро детей, сестра и племянники.

Прощание и прощальный митинг пройдут сегодня во вторник, 11 февраля.

Вынос в 13:00, по адресу: с. Кырен, ул. Жукова 5, кв. 2.

Прощальный митинг пройдет на площадке возле кафе «Чашка».

Вечная память Герою!

 

Фото: администрация Тункинского района

Теги
СВО тункинский район Бурятия

Все новости

В Бурятии нашли сомнительное мясо в «Светофоре»
11.02.2025 в 12:51
Отчаянные улан-удэнцы сами задержали вооруженного грабителя
11.02.2025 в 12:32
В Бурятии капитально отремонтировано более трех тысяч многоквартирных домов
11.02.2025 в 12:22
Пьяный житель Улан-Удэ зашел не в ту дверь
11.02.2025 в 12:15
В Бурятии катастрофически не хватает полицейских
11.02.2025 в 11:52
В Бурятии женщина пытается отвоевать захваченный соседом участок
11.02.2025 в 11:40
В Бурятии простятся с участником СВО и многодетным отцом Баиром Ардановым
11.02.2025 в 11:36
Житель Улан-Удэ убил человека сразу после освобождения из колонии
11.02.2025 в 11:35
Жители Бурятии получат в феврале повышенную пенсию
11.02.2025 в 11:16
«Как детям дают читать про пиво?»
11.02.2025 в 11:09
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 февраля

Читайте также
В Бурятии нашли сомнительное мясо в «Светофоре»
Всего в магазинах торговой сети обнаружили 40 нарушений
11.02.2025 в 12:51
В Бурятии капитально отремонтировано более трех тысяч многоквартирных домов
В этом году планируется ремонт еще 380 домов на сумму 1,4 млрд рублей
11.02.2025 в 12:22
В Бурятии катастрофически не хватает полицейских
Речь идет о сотнях вакансий
11.02.2025 в 11:52
В Бурятии женщина пытается отвоевать захваченный соседом участок
Однако невежа не собирается сворачиваться с чужой земли
11.02.2025 в 11:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru