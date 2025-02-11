Общество 11.02.2025 в 14:01
В центре Улан-Удэ ограничили движение
Это связано с обновлением коммунальной инфраструктуры
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ограничили движение транспорта по ул. Куйбышева рядом с центральным стадионом. Это связано с обновлением коммунальной инфраструктуры в центре города. Работы здесь продлятся ориентировочно до конца марта, сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».
Объезд закрытого участка будет проходить через ул. Свободы – ул. Кирова – ул. Шмидта. Маршруты общественного транспорта останутся прежними, поскольку на перекрываемом участке нет остановок.
Объезд закрытого участка будет проходить через ул. Свободы – ул. Кирова – ул. Шмидта. Маршруты общественного транспорта останутся прежними, поскольку на перекрываемом участке нет остановок.
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