Общество 11.02.2025 в 14:01

В центре Улан-Удэ ограничили движение

Это связано с обновлением коммунальной инфраструктуры
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ ограничили движение
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ ограничили движение транспорта по ул. Куйбышева рядом с центральным стадионом. Это связано с обновлением коммунальной инфраструктуры в центре города. Работы здесь продлятся ориентировочно до конца марта, сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Объезд закрытого участка будет проходить через ул. Свободы – ул. Кирова – ул. Шмидта. Маршруты общественного транспорта останутся прежними, поскольку на перекрываемом участке нет остановок.

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