В центре Улан-Удэ ограничили движение





В Улан-Удэ ограничили движение транспорта по ул. Куйбышева рядом с центральным стадионом. Это связано с обновлением коммунальной инфраструктуры в центре города. Работы здесь продлятся ориентировочно до конца марта, сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».Объезд закрытого участка будет проходить через ул. Свободы – ул. Кирова – ул. Шмидта. Маршруты общественного транспорта останутся прежними, поскольку на перекрываемом участке нет остановок.