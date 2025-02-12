В Бурятии запустят производство стройматериалов

Компания «Свет» запустит производство металлических и деревянных изделий. Работа начнется в 2026 году в поселке Селенгинск Кабанского района Бурятии.

В год предприятие будет выпускать 40 тыс. единиц продукции – это лестницы, перила, двери, ворота и другие изделия. Инвестиции в проект превысят 7 млн рублей.

- Основной ассортимент продукции составят труба квадратная сварная гнутая без покрытия, выполненная по стандарту ГОСТ, лестницы, перила, ограждения, ворота, двери, металлические заборы, а также отделочные материалы для фасада и кровли зданий. Продукция будет применяться для строительства индивидуального жилья и капремонта частных домов. Кроме того, мы готовы сотрудничать и со строительными компаниями, - рассказал гендиректор компании Андрей Вторушин.

Компания «Свет» стала вторым резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия» в Селенгинске. С 2023 года предприятие «Селенгинск Агромаш» производит игровое оборудование для детских игровых площадок.

- На ТОР «Бурятия» по соглашениям с КРДВ реализуют проекты 22 резидента. Инвесторы вкладывают более 52 млрд рублей, создают свыше 2,3 тыс. рабочих мест. Фактически вложено более 6,7 млрд рублей и создано 642 рабочих места, - пояснил директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРВД) Дмитрий Хамеруев.

Фото: loon.site