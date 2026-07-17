Общество 17.07.2026 в 14:43

В Забайкалье губернатор попросили китайцев построить региону мини-НПЗ и цементный завод

Китайские инвесторы хотят получить гарантии их вложений
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Текст: Иван Иванов
В Забайкалье губернатор попросили китайцев построить региону мини-НПЗ и цементный завод

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов провел переговоры с китайскими бизнесменами о возведении в регионе сразу двух крупных промышленных объектов — мини‑нефтеперерабатывающего завода и цементного завода. Об этом сообщает ZAB.RU. Идея создания сети малых НПЗ была озвучена Осиповым в начале месяца: глава региона аргументировал необходимость такого подхода уязвимостью крупных перерабатывающих предприятий от атак беспилотников и предложил развивать компактные, но производительные комплексы для выпуска высокооктановых бензинов. Однако вопрос финансирования на уровне федеральных властей остался открытым, и власти Забайкалья обратились за поддержкой к ближайшему соседу — Китаю.

В ходе переговоров с председателем совета директоров ООО «Цюешань Баоюань цементные изделия» Пань Дэсянем стороны обсудили возможные технические решения для будущего мини‑НПЗ. По словам губернатора, китайская сторона подтвердила заинтересованность в проекте. Параллельно развивается и другое направление сотрудничества — строительство цементного завода в Оловяннинском округе. Проектно‑сметная документация по этому объекту практически готова, а работы по созданию необходимой инфраструктуры уже ведутся.

Необходимость собственных мощностей в сфере производства стройматериалов Осипов обосновал значительным дефицитом такой продукции в регионе. Как отметил губернатор, ближайшее действующее производство находится в 750 километрах и способно покрыть лишь 15 процентов потребностей Забайкалья, а крупные заводы удалены на 2,5–3 тысячи километров. Запуск местного цементного завода позволит не только ликвидировать нехватку стройматериалов, но и организовать поставки в соседние регионы.

Китайские инвесторы выразили готовность продолжать диалог по обоим проектам, в том числе обсуждать инвестиционные параметры. Такая формулировка, как правило, предполагает необходимость представления детального бизнес‑плана и гарантий возврата вложений. На данном этапе власти края сосредоточены на проработке доступных производственных решений. Конкретные цифры, сроки реализации и объёмы финансирования пока не озвучиваются — их появление будет зависеть от дальнейших этапов согласования с потенциальными партнёрами.

Фото: нейросеть

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