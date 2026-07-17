Общество 17.07.2026 в 14:50

В Якутии жителей многоквартирного дома обязали сброситься по 30 тысяч рублей ЦБ на новые котлы

Иначе отопительного сезона не будет
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Текст: Иван Иванов
В Якутии жителей многоквартирного дома обязали сброситься по 30 тысяч рублей ЦБ на новые котлы

В Якутии жителя села Борисовка-1 уже месяц остаются без горячей воды, так как местная управляющая компания «Восхождение» требует от каждой квартиры оплатить по 30 тысяч рублей на покупку новых котлов. Об этом сообщает портал Sakha.day. Эта сумма неподъемна для многих жителей, среди которых много пенсионеров. Надежда Тарабукина, ветеран труда, отмечает, что заявленная сумма равна ее пенсии, и она не знает, как ей жить дальше, если она ее заплатит. Она также указывает на то, что деньги собирают со всех, включая тех, кто проживает в муниципальном жилье. Управляющая компания угрожает, что при отсутствии новых котлов зимой жители могут остаться без отопления, так как газовое отопление и нагрев горячей воды зависят от котла.

Жители жалуются на плохое состояние дома и некачественное обслуживание. Трубы текут, ремонт проводится временными мерами, из-за чего в квартирах и подъездах появилась сырость и даже плесень. Полы проваливаются, в подъезде растут грибы. Жители обращались в различные инстанции, но пока реальной помощи не получили. Анастасия Войтович, еще одна жительница Борисовки, обеспокоена тем, что деньги собирают наличными без каких-либо документов, что вызывает подозрения. Она отмечает, что котлы, которые должны быть заменены, были закуплены мэрией еще в 2009 году, а износ домов составляет от 75 до 90 процентов. Она выражает сомнение в целесообразности установки новых котлов в домах, которые, возможно, скоро будут снесены. Жители также сообщают о проблемах с проводкой из-за массовой установки водонагревателей в условиях отсутствия горячей воды, что может привести к пожарам. Сбор денег на новые котлы кажется нереалистичным для большинства жителей, которые с трудом собирают средства даже на более мелкие нужды, например, на травлю тараканов.

Заместитель директора УК «Восхождение» Наталья Губерт пояснила, что дома в Борисовке, построенные в 1996 году, устарели, и замена котлов обусловлена требованиями законодательства. Она призвала жителей не ждать «манны небесной», а искать средства, в том числе у родственников.

Фото: Номер один

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