Происшествия 17.07.2026 в 13:26
В Улан-Удэ пассажиры автобуса попали в больницу после ДТП с иномаркой
Виновницей столкновения автобуса с иномаркой стала автоледи
Текст: Елена Кокорина
В Октябрьском районе Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП. На перекрестке улиц Тепловая и Мокрова 56-летняя водитель автомобиля «Хонда Фрит» столкнулась с автобусом.
- В результате аварии трое пассажиров общественного транспорта (40, 51 и 60 лет) доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - добавили в МВД республики.
Фото: МВД РБ