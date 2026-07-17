В Улан-Удэ пассажиры автобуса попали в больницу после ДТП с иномаркой

В Октябрьском районе Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП. На перекрестке улиц Тепловая и Мокрова 56-летняя водитель автомобиля «Хонда Фрит» столкнулась с автобусом.

- В результате аварии трое пассажиров общественного транспорта (40, 51 и 60 лет) доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - добавили в МВД республики.

Фото: МВД РБ