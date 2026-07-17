Происшествия 17.07.2026 в 14:35

«Водоканал» выразил соболезнование семье погибшего сотрудника

Комментировать детали случившегося на предприятии не стали
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Текст: Андрей Константинов
«Водоканал» выразил соболезнование семье погибшего сотрудника
Фото: архив «Номер один»
МУП «Водоканал» в Улан-Удэ выразил соболезнование семье рабочего, который 8 июля задохнулся в колодце на участке правобережных очистных сооружений и канализации.

«Для всего коллектива МУП «Водоканал» это тяжёлая утрата: мы потеряли ценного работника, надёжного товарища, человека, который искренне болел за общее дело. Сейчас идёт следствие — устанавливаются все обстоятельства и причина произошедшего. До завершения проверки мы не вправе комментировать детали. От всей души выражаем искренние соболезнования семье и близким нашего коллеги. Пусть память о нашем сотруднике останется в сердцах тех, кто его знал и ценил», - сообщается в официальном заявлении муниципального предприятия.

Напомним, по факту происшествия заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Обстоятельства гибели сотрудника МУПа сейчас выясняют сотрудники Следственного комитета. 
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водоканал несчастный случай

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ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июля

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