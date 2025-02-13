В детском саду Улан-Удэ устроили настоящие бои по боксу

В одном из детских садов Улан-Удэ накануне устроили тренировочные бои и научили малышей не пасовать перед трудностями. Небольшой мастер-класс им провела Призер Кубка Мира по боксу Оюна Абдулмуслимова.

Многодетная мама, тренер сборной Бурятии по муайтай, серебряный призёр Кубка мира и просто замечательный тренер Оюна Абдулмуслимова зашла в гости в детский сад «Золушка».

Малышам подготовительных групп она провела небольшой мастер-класс и рассказала о мужественном спорте муайтай, раскрыла секреты успеха своих воспитанников и дала наставления быть честными, целеустремлёнными и никогда не пасовать перед трудностями.

Ее воспитанницы – победительница первенства мира по тайскому боксу Дарья Ербаева и призер Кубка России и Кубка Содружества Валерия Кривоносова – научили ребят спортивной кричалке, показали элементы силовой тренировки и провели с ними небольшие спарринги.

Фото: скриншот Комитета по образованию