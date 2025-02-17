Общество 17.02.2025 в 16:50

В Улан-Удэ стартовала недельная облава на водителей

Целью гаишников станут бесправные автомобилисты
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ стартовала недельная облава на водителей

Госавтоинспекция предупредила, что с 17 по 21 февраля в Бурятии запланированы массовые проверки водителей. Инспекторы ГАИ будут выявлять автомобилистов не имеющих водительского удостоверения, либо лишенными права управления транспортными средствами.

За два месяца 2025 года инспекторами ДПС были задержаны и отстранены от права управления 755 таких нарушителей.

- Напоминаем, что управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Управление автомобиля водителем лишенным права управления транспортными средствами грозит штрафом в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, - рассказали в полиции республики.

Передача автомобиля лицу без прав или лишенному их обойдется нарушителю закона в 30 тысяч рублей.

Фото: Номер один

 

 

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с 12 по 18 февраля

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