В Бурятии должникам осложнили жизнь

В республике, как и в других регионах страны, в этом году поблажек малоимущим не будет. В 2025 году резко ужесточили меры против должников за неоплату жилищно-коммунальных услуг. Федеральные власти полагают: тем самым они более дисциплинированно будут выполнять свои обязательства. Теперь просрочки будут караться и финансовыми санкциями.Улан-удэнка Мария в январе 2025 года на себе почувствовала, насколько изменились нормы взыскания с должников. В день получения зарплаты она обнаружила, что на ее карте нет денег - судебные приставы списали с нее 100% от ее заработной платы по долгу за ЖКХ. Мария не платила долг за капитальный ремонт своей двухкомнатной квартиры в Гусиноозерске. Сама же она с семьей живет в Улан-Удэ.Проблема в том, что Мария является многодетной матерью, и максимум, что могут взыскать с нее судебные приставы, это 1/3 часть от ее дохода.- Мало того, что они зарплату у меня забрали, так еще на все детские наложили арест, - жалуется Мария. - Я ходила в прокуратуру Советского района, там дали телефон пристава и сказали, чтобы я отстаивала свои права в этом ведомстве, предоставив все документы. Весь январь пробегала с бумагами, кое-как сняли арест и вернули деньги, - жалуется многодетная мама.«Неоплата долга по ЖКХ сегодня грозит серьезными правовыми последствиями», - объяснил новую формулу взыскания «Газете.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.«Размер пеней теперь определяется на основе ключевой ставки ЦБ, которая в настоящий момент составляет 21%. Пени рассчитываются по формуле: (ключевая ставка ЦБ × 1/300 или 1/130) × сумма долга × количество дней просрочки. Если срок просрочки составляет от 31 до 90 дней, пени начисляются по ставке 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день. Если просрочка превышает 90 дней, применяется ставка 1/130», — привел расчеты специалист.Продолжительное уклонение от оплаты ЖКУ может привести к судебному разбирательству, и уже спустя месяц после пропуска платежа компания может инициировать взыскание через суд. В случае если сумма задолженности меньше полумиллиона рублей, дело рассматривают по упрощенной процедуре и быстро выносят решение. Далее его могут передать судебным приставам. Они, в свою очередь, имеют полномочия арестовать счета должника и запретить регистрационные действия с принадлежащими ему автомобилями и недвижимостью.«Помимо финансовых санкций, долг грозит ограничением в получении коммунальных услуг. Если владелец жилья не оплачивает счета более двух месяцев, управляющая компания имеет право прекратить подачу воды и электроэнергии. Восстановление услуг возможно только после полного погашения долга и оплаты расходов на повторное подключение», — уточнил Бондарь.Самая суровая санкция — потеря должником жилья. Суд может решить продать квартиру с торгов из-за долга в 200–300 тысяч, а деньги направят на его погашение. Остальную сумму вернут владельцу.«Выселение из квартиры за долги возможно только в определенных случаях. Если человек проживает в квартире по договору социального найма и не платил более шести месяцев, его могут переселить в жилье меньшей площади по нормативам общежития. Если же квартира находится в собственности, но не является единственным жильем, ее могут реализовать на торгах для погашения задолженности. Однако если жилье единственное и не находится в ипотеке, выселение невозможно по закону», — рассказал эксперт.Тем не менее ужесточение требований началось не вчера.- Как мы видим, очень многое зависит от работы Службы судебных приставов, и здесь к ним бывает претензий достаточно много. В данном случае мы видим, что у многодетной матери сняли все средства, которые у нее были на тот момент, и только вмешательство прокуратуры позволило социально незащищенной семье вернуть неправомерно удержанные средства, - прокомментировал ситуацию улан-удэнский юрист-консультант Виктор Егоров. - Причем судебные приставы нередко дважды накладывают ограничения. В том случае, когда долг уже был оплачен, они вторично, спустя несколько лет, накладывают арест на счет.Как рассказал эксперт, несколько лет назад с него списали 24 000 рублей за экспертизу, хотя до этого он за нее оплатил в другом регионе.- Когда дело дошло до суда, то на судебном заседании судья открыла базу задолженности судебных приставов и едва ли не ткнула судебному приставу на факт двойного снятия средств с меня, - рассказывает он. - Причем по своей судебной практике я вижу, что эти факты якобы ошибок отнюдь не единичные. Дело в том, что суммы, как правило, небольшие, и гражданам проще заплатить, чем нанимать юриста, идти в суды и доказывать свою правоту. Этим и пользуются. Объемы взысканий растут. Работа делается. Системный подход…Ужесточение требований к должникам и в целом повсеместное игнорирование прав потребителей в части взыскания всех средств, находящихся на счетах, объясняется также экономическими проблемами у государства.- Я, как строитель, вижу, что рабочая сила, трубы, материалы, топливо и другие материальные средства за последние два-три года подорожали почти в два раза, а тарифы - максимум на 25%, - рассказывает предприниматель из Улан-Удэ Вячеслав Виноградов. - Позиция региональных властей и федеральных такова, что они стараются максимально сдерживать тарифы. Но и обескровливать сектор тоже не могут, поскольку в условиях нарастающего экономического кризиса может произойти каскадное обрушение энергетического и коммунального секторов Бурятии.Поэтому по должникам дана отмашка действовать максимально жестко, для этого и пени, и штрафы с нового года значительно увеличены. Неплательщиков будут кошмарить, невзирая на социальный статус.Добавило проблем для потребителей ЖКУ и резкое увеличение стоимости электроэнергии в Бурятии с 1 января 2025 года для домохозяйств, перешедших на электроотопление.Многие жалуются: в январе 2024 года они платили за коттедж 25 тысяч за электроэнергию, а в этом году - уже 45 тысяч. Теперь, чтобы не платить почти 8 рублей за киловатт/час по схеме «повышенных тарифных зон» (вместо 3,77 рубля за киловатт) , владельцы домов должны будут доказать, что электричество идет именно на электроотопление. Чтобы получить нормальный, а не завышенный в два раза тариф. Для этого необходимо найти документы на электрокотлы, сделать техусловия и ждать от энергетиков одобрения льготы. Что-то подсказывает, что энергетики не слишком быстро будут рассматривать эти вопросы. Ведь пока платят по максимуму. А для олигархов от энергетики много денег не бывает…Вот так очень быстро на пустом месте можно оказаться в должниках, пенях, штрафах и с риском изъятия жилья.