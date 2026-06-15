Могут ли чиновники и спецслужбы писать в мессенджерах?

«Мне написал человек, представился сотрудником ФСБ и сказал, что мои деньги пытаются украсть, попросил перевести их на «безопасный счёт». Сообщение пришло в MAX. Могут ли настоящие сотрудники спецслужб или чиновники писать официальные сообщения в мессенджерах и соцсетях?» Игорь Николаевич, Улан-Удэ

Ни сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета, ни чиновники любых ведомств не используют мессенджеры для официальных обращений к гражданам. Если вам пишут якобы из спецслужб или государственных органов — это почти наверняка мошенники.

Злоумышленники подделывают аккаунты с логотипами ведомств, фальшивые удостоверения, подменяют номера телефонов, чтобы на экране высветился официальный номер. Они могут назвать ваши личные данные (имя, адрес, паспортные сведения), которые ранее утекли в интернет, чтобы внушить доверие.

Типичная схема: вас пугают, что деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция или вам угрожает опасность, а затем просят перевести средства на «безопасный счет», сообщить код из СМС или установить приложение удаленного доступа.

Государственные органы и банки никогда не звонят и не пишут в мессенджерах с требованием немедленно перевести деньги или сообщить личные данные — это стопроцентный обман.

Единственное официальное уведомление, которое может прийти в мессенджер или по СМС, — это информация о записи на прием, напоминание о штрафе или оповещение о статусе заявления, но в нём вас никогда не попросят назвать пароль, код из СМС или перевести деньги.

Если вам звонят «из полиции» или «из ФСБ» и говорят, что вы подозреваетесь в преступлении, сразу кладите трубку и перезванивайте в официальное подразделение по номеру с сайта ведомства, а не по тому, который продиктовали.

Если вам написали «из госорганов», ни в коем случае не переходите по ссылкам, не переводите деньги и не сообщайте коды подтверждения.

Сделайте скриншот переписки, сохраните контакты отправителя, заблокируйте подозрительный аккаунт и подайте заявление в полицию, приложив скриншоты.