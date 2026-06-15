Происшествия 15.06.2026 в 09:12
В Бурятии из-за электрического водонагревателя загорелась двухэтажка
Пожар тушили в Горхоне
Текст: Карина Перова
В поселке Горхон Заиграевского района Бурятии накануне загорелся двухэтажный жилой дом.
В результате пожара две квартиры, находящиеся на первом и втором этажах, выгорели изнутри. Огнеборцы не допустили перехода пламени на соседние квартиры.
«Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрического водонагревателя», - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
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