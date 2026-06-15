В Бурятии из-за электрического водонагревателя загорелась двухэтажка

В поселке Горхон Заиграевского района Бурятии накануне загорелся двухэтажный жилой дом.

В результате пожара две квартиры, находящиеся на первом и втором этажах, выгорели изнутри. Огнеборцы не допустили перехода пламени на соседние квартиры.

«Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрического водонагревателя», - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.